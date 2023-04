Heute vor 10 Jahren bei Dynamo: Als nach 0:2-Rückstand die Wende im Abstiegskampf gelang

Dresden - Grauer Himmel, trübe Stimmung. Als Dynamo Dresden vor genau 10 Jahren, am 6. April 2013, den FC St. Pauli im Abstiegskampf empfing, schwebte die SGD als Tabellensechzehnter in akuter Abstiegsgefahr. Wer hätte beim Zwischenstand von 0:2 gedacht, dass sich daraus noch ein denkwürdiges Match entwickeln würde?

Mit dem Knie erzielt Anthony Losilla (37, verdeckt) den Ausgleichstreffer. Gut 10 Minuten zuvor war St Pauli mit 2:0 in Führung gegangen. (Archivbild) © Lutz Hentschel

16. gegen 12. Platz der Tabelle in der 2. Bundesliga - fußballerisch also eher magere Zweitligakost erwartete die Zuschauer, die in der 1. Halbzeit tatsächlich ein chancenarmes Spiel sahen. Mit 0:0 ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel gelang den Kiezkickern ein Doppelschlag durch Florian Mohr (38, 50.) und Daniel Ginczek (31, 53.).

Den Dresdnern glückte bis dahin vor 29.200 Zuschauern herzlich wenig. Trainer Peter Pacult (63) musste reagieren und entschied sich für einen Doppelwechsel.

Drei Minuten nach dem 2:0 musste mit David Solga (40) und Denis Streker (31) die schwarz-gelbe Mittelfeldzentrale vom Feld, die bis dahin blass geblieben war. Ins Spiel kamen Cristian Fiél (43) und Tobias Müller (28), was die Statik des Spiels komplett veränderte.

Fiél belebte mit Pässen in die Tiefe und Standardsituationen die Partie, Müller stieß rings um Pavel Fort (39), an dem Tag einzige Sturmspitze, in Lücken und wirbelte damit die Hamburger Hintermannschaft durcheinander.