Ist das Glas halb leer oder halb voll? Ängstliche Stimmung im Dynamoland

Das Dynamo-Glas: Für die positiven Fans ist es halb voll, für die ängstlichen halb leer. Gegen Lübeck soll es für alle wieder voller werden! © Bildmontage: Thomas Nahrendorf

Das Wesentliche ist an diesem Wochenende der VfB Lübeck. Eine Truppe, die mit ihrer offensiven Spielweise vor zwei Wochen in Aue (0:2) baden ging. Am Samstag in Dresden wohl - wie alle anderen Teams auch - mehr auf die Abwehr achten wird.

Denn gegen Dynamo, so stellten die schwarz-gelben Profis bereits fest, spielen alle anders als sonst. In defensiver Lauerstellung.

Anfang selbst wird deshalb nicht unruhig, auch weil er diese Phasen aus seinem Trainerleben bereits kennt. "Wir haben schon oft gewonnen und werden auch wieder gewinnen", powert er.

Mit Blick auf die Tabelle gibt es für ihn keinen Grund für Zweifel. Fünf Punkte Vorsprung hat Dynamo auf den Relegationsplatz.

Das ist viel, daher ist das Glas halb voll. Aber es waren schon mal zehn, daher ist es bei den Ängstlichen halb leer.