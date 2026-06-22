Dynamo macht's offiziell: Zukunft von Jakob Lemmer endlich geklärt!
Dresden - Es hat lange gedauert, doch nun ist die Entscheidung gefallen: Jakob Lemmer (26) bleibt Dynamo erhalten. Wie die Schwarz-Gelben am Sonntag offiziell verkündeten, verlängerte der 26-Jährige seinen zum 30. Juni endenden Vertrag in Dresden.
Angaben zur Laufzeit wurden jedoch nicht veröffentlicht. Damit hat die monatelange Hängepartie um seine Zukunft endlich ein Ende gefunden.
"Ich wollte meine Entscheidung bewusst nicht voreilig treffen. Die Konzentration lag im Saisonfinale komplett auf dem Ziel Klassenerhalt. Der Verein, die Stadt und die Menschen hier sind mir in den zurückliegenden Jahren sehr ans Herz gewachsen", erklärt Jakob Lemmer, warum die Verlängerung eine Weile gedauert hat.
Schon seit April lag nämlich ein neues Arbeitspapier unterschriftsreif auf dem Tisch, doch der Rechtsaußen zögerte, nahm sich jede Menge Zeit für seine Entscheidung.
"Gemeinsam haben wir unvergessliche, aber auch schwierige Phasen durchlebt. Hier konnte ich jetzt das erste Mal in meiner Karriere 2. Bundesliga spielen und habe große Lust, dass noch viele schöne Momente dazukommen. Deshalb freue ich mich, dass wir auch in der neuen Saison gemeinsam angreifen", begründet er, warum er der SGD die Treue hält.
Zuvor hatte er immer wieder betont, dass er gern weiter im deutschen Unterhaus spielen würde.
Dynamos Sport-Geschäftsführer Gonther über Vertragsverlängerung mit Jakob Lemmer
Am Ende fand der Vertragspoker um Lemmer, der vergangene Saison in 32 Zweitliga-Partien sechsmal traf und zwei Assists beisteuerte, dann also doch noch ein Happy End, zur Freude von Sportgeschäftsführer Sören Gonther (39):
"Wir freuen uns, dass sich Lemmi für die gemeinsame Zukunft entschieden hat. Er hat sich hier in den zurückliegenden Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und ist gemeinsam mit dem Verein gewachsen", so der Boss zur Verlängerung.
"Wir waren uns frühzeitig klar, dass wir auch weiterhin die perfekte Adresse für ihn sein können, um Seite an Seite die nächsten Schritte zu gehen", führt er weiter aus, versichert zudem, dass er kommende Saison "mit seiner Geschwindigkeit und Abschlussstärke" ein wichtiger Faktor sein könne.
Titelfoto: Lutz Hentschel