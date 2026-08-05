Standard-Check vor dem Zweitliga-Start: Wie gut ist Dynamo bei ruhenden Bällen?

Dresden - Halb voll oder halb leer? Wie steht es denn wenige Tage vor dem Start in die 2. Bundesliga um das Standard-Wasserglas bei Dynamo Dresden ? Fragt man Protagonisten oder Verantwortliche, dann gab's nach der Generalprobe gegen Union Berlin durchaus unterschiedliche Aussagen.

Ruhende Bälle werden in der 2. Bundesliga wieder eine entscheidende Rolle spielen. © Robert Michael/dpa

"Klar, Standards hatten wir heute viele verteidigt. Das soll uns auch eine breite Brust geben, dass wir da gut aufgestellt sind", befand zum Beispiel Nicolai Rapp (29). "Union ist vor allem bei hohen Bällen sehr gefährlich, auch in der Bundesliga bei Standards. Von daher, dass wir die weitestgehend verteidigen konnten, war das sehr gut."

Ein "Standardwettkampf" wenige Tage zuvor im Training soll seinen Teil dazu beigetragen haben. "Das merkt man dann auch", so Dynamos Mittelfeldspieler. Er glaubt: "Jeder wollte den Ball unbedingt verteidigen, und genau das ist uns heute gut gelungen."

Sein Coach sieht das ganz anders. "Wir haben ein Gegentor bekommen, von daher eher nein", machte Thomas Stamm klar. "Der Anspruch ist dann schon, dass wir bei den Standards defensiv zumindest besser sind. Der Fokus lag auf defensiv und offensiv."

Das 0:1 gegen Berlin war ein Nachprodukt eines Eckballs. 13 hatten die Eisernen insgesamt. Nimmt man noch den einen oder anderen Freistoß und langen Einwurf hinzu, kann man locker von 95 Prozent abgewehrten Defensiv-Standards ausgehen.