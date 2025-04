Kartenflut bei Dynamo sorgt für Änderungen - Diagnose bei Andi Hoti da

Dresden - Zehn Gelbe und eine Gelb-Rote für Athletik-Trainer Matthias Grahé (56) - Schiri Felix Weller (29) betätigte sich am Mittwoch beim 2:2 zwischen Dynamo und Ingolstadt in einer fairen Partie beinahe wahllos als Kartenspieler.

Andi Hoti (22) muss mehrere Wochen pausieren. © Lutz Hentschel

"Die Szene ist vielleicht aussagekräftig für die Leistung. Die Anzahl der Karten und die eine oder andere Entscheidung müssen wir akzeptieren. In dem Moment eine Sekunde länger warten, schauen, was passiert. Das erwarte ich schon in einem Spitzenspiel, dass man so eine Situation laufen lässt. Von solchen Momenten gab es noch einmal zwei oder drei, die man anders entscheiden kann oder muss. Aber wir müssen es so akzeptieren."

Nun muss Stamm für die Partie am Samstag umstellen, eine Alternative für Risch ist sicherlich der seit Wochen zuschauende Philip Heise (33). Für Sapina könnten Menzel oder Aljaz Casar (24) in die Startelf rutschen.

Auf Andi Hoti muss er bis zum Saisonende verzichten, er zog sich eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu und fällt bis auf Weiteres aus.