Ohne sie geht's nicht! Dynamo-Helden hinter den Kulissen

"Conny", wie sie von allen gerufen wird, ist die Dynamo -Köchin und damit auch die gute Seele des Hauses. "Beim Spiel in Mannheim war ich in der Jungen Garde beim Public Viewing. Als die Zwischenstände aus Aachen durchgegeben wurden, kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Bei mir genauso", glänzen ihre Augen.

Ist bei jeder Pressekonferenz dabei: Frank Schmidt ist der Mann mit dem Mikrofon. © Lutz Hentschel

Er ist stets im Hintergrund, man sieht ihn eher nicht. Aber er sorgt dafür, dass die Medienleute auf den Pressekonferenzen gehört werden: Frank Schmidt ist der Mann mit dem Mikrofon und kümmert sich vor den Spielen zudem darum, dass die Presseleute ordentlich versorgt werden.

Ein Dynamo mit Leib und Seele, das zeigt sich auch, als während des Gesprächs sein Handy klingelt. Als Klingelton hat Schmidt den "12. Mann" - natürlich. "1969 war ich das erste Mal mit meinem Vater im Stadion", sagt er. Zehn Jahre war er damals jung, seitdem trägt er ein schwarz-gelbes Herz. So richtig im Verein dabei ist er seit 1997.

"Erst als Nachwuchstrainer und dann kam die Pressebetreuung, alles ehrenamtlich. Mir macht das riesigen Spaß." Schmidt hat also in den letzten 28 Jahren alles hautnah miterlebt. Aufstiege, Abstiege, große Feiern, große Trauer. Es war auch für ihn eine dynamische Achterbahnfahrt. Den Aufstieg jetzt von Dynamo hat er mit Freunden erlebt, fernab des Trubels.

"Wir haben das in einer Gaststätte gefeiert, haben uns alle riesig gefreut. Die Niederlage in Mannheim hat dabei nicht gestört. Wir haben es geschafft, das zählt. Da sind Freudentränen geflossen. Da sind mir einige Bilder durch den Kopf gegangen." Und nun hofft Schmidt natürlich, dass es kein kurzes Intermezzo in der 2. Liga wird - so wie beim letzten Mal. "Der Aufstieg ist sehr wichtig für den Verein, für uns alle. Für mich ist es wichtig, dass wir uns endlich etablieren können. Da setze ich auch große Vertrauen in die Geschäftsführung."

Die 2. Liga bringt auch für ihn eine gewisse Erleichterung mit sich: Es sind zwei Heimspiele weniger. "Das stimmt", lacht er. "Aber das wird sicherlich keine große Erleichterung. Ich hoffe, dass wir medienmäßig etwas mehr haben. Wir freuen uns darauf, es wird auch einige Neuerungen geben. Wir werden uns bemühen, euch weiter gut zu betreuen."