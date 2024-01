Kein volles Haus! Aber Dynamo will heute zurück an die Tabellenspitze

Doch Dortmund hat am Mittwoch Regensburg mit 1:0 geschlagen, erst als zweites Team überhaupt in dieser Saison. Spielerisch dürften die BVB-Bubis mit zum Besten gehören, was die Liga zu bieten hat.

Dennis Borowski (22) traf im Hinspiel neben Kutschke. © Dennis Hetzschold

Anfang weiß, dass seine Truppe den Gegner nicht unterschätzen darf. Der Sieg gegen Regensburg dürfte Warnung genug sein: "Beide Mannschaften waren am Mittwoch auf Augenhöhe und man kann sagen, dass Dortmund nicht unverdient gewonnen hat. Sie konnten sehr gut mitspielen."

Als Vorteil könnte sich erweisen, dass die Bundesliga-Vertretung ebenfalls erst am Sonntagabend ran muss - daheim gegen den VfL Bochum. Profis aus der Ersten dürften daher kaum dabei sein.

"Am Ende weiß man nie genau, mit welcher Aufstellung sie spielen werden", so Anfang: "Sie haben einen Zweitligatrainer an der Seitenlinie, dazu Spieler, die vielleicht aufgrund ihres Alters nicht die Erfahrung, aber die Qualität haben sie in jedem Fall. Jeder von uns muss wissen, was da auf uns zukommt.“

Verlassen können sich die Dynamos auch auf ihre Fans, auch wenn die nicht zahlreich erscheinen werden wie sonst. Bis Freitag waren "nur" 20.000 Karten verkauft worden. Der Bahnstreik, die späte, familienunfreundliche Anstoßzeit und die Menge an Berufs-Pendlern verhindern diesmal ein volles Haus.