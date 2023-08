Konzentrierter Auftritt! Dynamo liefert in Dortmund ab

Die Gelbe Wand bestand diesmal nicht aus Dortmunder, sondern aus Dynamo-Fans. © Dennis Hetzschold

Das Haar in der Suppe: Hier müssen mehr als nur zwei Tore fallen! Aber drei Punkte sind drei Punkte.

Es sieht schon etwas skurril aus, wenn in einer 80.000-Mann-Schüssel gerade einmal 3873 Leute zuschauen. Umso bemerkenswerter: 2000 davon kamen aus Dresden.

Es war also wieder einmal ein Dynamo-Heimspiel in Dortmund, bei dem Trainer Markus Anfang am Ende der englischen Woche nur zweimal tauschte: Tom Zimmerschied spielte für Robin Meißner und Jakob Lemmer für Dennis Borkowski.



Und ein Heimspiel war es von der ersten Sekunde an, atmosphärisch sowieso, aber auch auf dem Feld.

Die diesmal in Weinrot spielenden Dresdner gaben vom Start weg den Takt an und gingen nach einem Angriff wie auf der Playstation früh in Führung: Claudio Kammerknecht passte auf Stefan Kutschke, der ließ auf Paul Will prallen, der schickte mit einem Pass durch die Schnittstelle Zimmerschied auf Reisen.

Dessen genauen Rückpass verwertete der eingelaufene Kutschke - 1:0 (6.). So einfach, so schön!