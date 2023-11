Keine Punkte im Saarland: Dynamo verliert sein Nachholspiel!

Dynamo Dresden konnte in Saarbrücken kaum eigene Chancen herausspielen. © IMAGO/Fussball-News Saarland

Kurz nach 9 Uhr gab es grünes Licht für die Partie, die am 29. Oktober nach 45 Minuten abgebrochen werden musste. Land unter war im Ludwigspark diesmal nicht angesagt, der Platz war allerdings nur minimal besser. Doch es mussten beide Teams darauf ihr Können zeigen.



Besser machte das von Anfang an der Gastgeber. Die SGD, für die Dennis Borkowski in die Startelf rutschte, kam nie so richtig in die Puschen. Alles, was in Köln so hervorragend klappte, passte diesmal nicht.

Dresden kam nicht in seinen Rhythmus, offenbarte ungewöhnliche Schwächen in allen Mannschaftsteilen. Die Truppe wirkte nie richtig hellwach, zog unnötige Gelbe Karten, beschäftigte sich zu sehr mit anderen Dingen als mit Ball und Gegner. Holprig ist noch höflich umschrieben.

Dynamo hatte Glück, nicht früh zurückzuliegen. Eine Ecke wurde kurz auf Amini Naifi gespielt, der konnte lohne Gegnerdruck flanken und Kai Brünker (9.) völlig frei köpfen. Aus zwei Metern setzte er den Ball neben das Tor. Danach folgten Kampf, Krampf, Fouls, Frust und noch eine Kette von Fehlern der Dresdner.

Niklas Hauptmann konnte gegen Naifi nicht klären und Tom Zimmerschied die Flanke von Calogero Rizzuto nicht verhindern. In der Mitte klärten Paul Will und Stefan Kutschke nicht gegen Brünker (41.), der diesmal einköpfte.