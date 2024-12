Keine Torsch(l)usspanik bei Dynamos Casar

Dresden - So langsam muss sich Aljaz Casar (24) sputen. Dynamo Dresdens Mittelfeldspieler ist nicht der einzige im Klub, der noch keine Weihnachtsgeschenke beisammen hat. Die Zeit drängt, auch was sein erstes Tor im schwarz-gelben Trikot betrifft.

Hauptaufgabe von Aljaz Casar (24, r.) ist es, Tore zu verhindern. Trotzdem will er auch gern mal welche erzielen. © Lutz Hentschel

"Geschenke habe ich noch nicht. Ich mache das in Slowenien, hier habe ich nicht so viel Zeit", gibt der 24-Jährige zu. In seiner Heimat aber auch nicht mehr, da bleibt nur noch der 23. Dezember. "Ja, da muss ich Gas geben", macht Casar klar.

Das muss er ebenso, will er sich noch in diesem Jahr bei der SGD in die Torschützenliste eintragen. Es ist nicht seine Kernaufgabe, probiert hat er es in seinen 17 Drittliga-Partien trotzdem oft genug.

Herausgekommen ist bisher allerdings nur ein Assist. "Ich habe mich noch nicht belohnt, hoffe aber, das kommt bald. Mal sehen, ich bin immer torgefährlich, aber das letzte bisschen fehlt noch."

Am Training soll es nicht liegen, da "hatten wir auch wieder eine gute Qualität, auch bei mir. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht habe ich nächstes Jahr mehr Glück."

Oder eben am Samstag in Unterhaching. Beim letzten Spiel des Jahres will Dynamo seine Serie fortsetzen. Sieben Liga-Partien in Serie nicht verloren, die letzten drei gegen Top-Teams der Liga allesamt gewonnen.