Kommentar zum Dynamo-Aufstieg: SV Elversberg muss das Vorbild sein

Dresden - Glückwunsch, Dynamo ! Es ist geschafft, im dritten Anlauf kehrt der Verein in die 2. Bundesliga zurück . Es war der fünfte Aufstieg in 21 Jahren. Das zeigt, Dresden ist eine Fahrstuhlmannschaft. Dieser Makel muss weg. Ruhe und Kontinuität sind dafür die Zauberwörter.

Im Rudolf-Harbig-Stadion wechselten sich in den vergangenen 20 Jahren Zweit- und Drittliga-Fußball regelmäßig ab. Das soll anders werden. © Lutz Hentschel

Was gerade Ruhe ausmachte, zeigte diese Saison. Bis auf das Fanshop-Thema gab es (offiziell) kaum Zoff. Keiner mischte sich in die sportlichen Belange ein, Thomas Stamm (42) und seine Mitstreiter konnten sich nur auf den Fußball konzentrieren - mit Erfolg.

Doch trotz aller Euphorie in Elbflorenz. Die 2. Liga ist ein ganz anderes Kaliber. Nun muss es Dynamo gelingen, sich im deutschen Unterhaus zu etablieren. Die Voraussetzungen im Umfeld sind gegeben, sportlich wie wirtschaftlich.

Aber, Vorsicht! Von den letzten sechs Aufsteigern stiegen Wiesbaden, Osnabrück, Ulm und Regensburg direkt wieder ab.

Ein Schicksal, was auch Dynamo 2022 erleiden musste. Es werden nun Zeiten kommen, in denen es vermutlich mehr Niederlagen als Siege geben wird. Der Zusammenhalt dieses Jahres muss dann auf allen Ebenen Bestand haben. Nur so geht es.