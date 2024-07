Kutschke ist wieder Dynamo-Kapitän: So begründet Thomas Stamm seine Wahl

Dresden - "Da gab es keine zwei Meinungen, weder in der Mannschaft, noch im Trainerteam", sagte Dynamo Dresdens Trainer Thomas Stamm (41) über die Entscheidung, Stefan Kutschke (35) in sein zweites Jahr als SGD-Kapitän gehen zu lassen.

"Das ist Freude und Stolz zugleich", erklärte der 35-Jährige nach dem Test in Auerbach gegen Regensburg.

Meinungsstarker Wortführer, Leistungsträger und Bindeglied zu den Fans: Stefan Kutschke. © Lutz Hentschel

Nun kam Kutschke gegen Regensburg erst von der Bank, das wird auch in der Saison ab und an passieren. In einen Gewissenskonflikt kommt der Coach deshalb nicht.

"Julian Schuster [erst Spieler, jetzt Trainer des SC Freiburg, Anm. d. Red] kann ich als Beispiel sagen, hat die letzten zwei Profijahre unter zehn Prozent der Spielminuten gehabt und war Kapitän. Er war ein entscheidender Faktor, dass Freiburg so funktioniert hat, wie es funktioniert hat", sagte der Coach.

Er ergänzte: "Wenn Stefan auf dem Platz steht, muss er die Binde tragen, weil er einfach in vielen Bereichen als Vorbild vornweg geht."

Kutschke freute sich, wieder die Binde tragen zu dürfen. "Es ändert aber nichts am Menschen Stefan Kutschke. Ich werde mich so verhalten wie ich zuvor auch getan habe. Es ist noch einmal was anderes, wenn du Kapitän bei XY oder ob du es zu Hause bist."

Dass er eventuell in einigen Spielen nur von der Bank kommen könnte, nahm er gelassen. "Im Vorjahr hat mir auch keiner mit 35 Jahren 20 Scorerpunkte zugetraut und ich habe sie erreicht."

Und die Saison beginnt in Köln, da traf er im November 2023 dreifach - das wird auch Stamm wissen ...