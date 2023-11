Dynamo-Fan verweigert wegen Sachsenderby Not-OP - dann geht er mit seinem Lebensretter ins Stadion!

Dresden/Meißen - Den 22. September 2023 werden Dr. med. Matthias Lenz und sein Patient Holger Hansel (58) so schnell nicht vergessen. Mit starken Bauchschmerzen und akutem Erbrechen wird der Mann an jenem Freitagabend ins Elblandklinikum Meißen eingeliefert.

Dr. Matthias Lenz (l.) am vergangenen Samstag im Stadion mit Holger Hansel (58, r.) beim Spiel Dynamo Dresden gegen den SC Freiburg II. © Elblandkliniken Meißen

Nach eingehenden Untersuchungen ist klar, dass Holger Hansel dringend notoperiert werden muss, da er infolge eines großen Narbenbruchs der Bauchdecke einen Darmverschluss erlitten hat.

Als ihm die Dringlichkeit erklärt wird, weigert sich der glühende Anhänger von Dynamo Dresden zunächst, sein Einverständnis zum Eingriff zu geben.

"Als ich ihn fragte, was denn der Grund dafür sei, sagte mir Holger, dass er unbedingt das Derby der SG Dynamo Dresden gegen Erzgebirge Aue, welches zwei Tage später live im Fernsehen ausgestrahlt werden würde, sehen wolle und Angst habe, es zu verpassen. Außerdem hatte Holger in dieser Situation alle Kraft verlassen", sagt Lenz in einer Pressemitteilung des Klinikums.

Der Chirurg redet mit Engelszungen auf den Patienten ein. Da er an jenem Sonntag selbst im Stadion zum Derby sein würde, kommt ihm die rettende Idee.