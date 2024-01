Mitten im Arslan-Freudentaumel: Dynamo Dresden stellt Batista Meier vom Training frei

Dresden - Nach der Rückhol-Aktion von Ahmet Arslan (29) bleibt die Frage, was bei Dynamo mit Oliver Batista Meier (22) passiert. Vom Training ist er derzeit freigestellt.

Oliver Batista Meier (22) ist am heutigen Mittwoch und morgigen Donnerstag vom Training bei Dynamo Dresden freigestellt. © Lutz Hentschel

Nach diversen Medienberichten sollen jetzt die Grasshoppers aus Zürich ein Angebot für den 22-Jährigen abgegeben haben. Doch dieses sei den Dynamos noch zu niedrig.

Die Grasshoppers sind derzeit Tabellenneunter in der Schweizer Super League. Sie streben eine Leihe bis Sommer plus Kaufoption im niedrigen sechsstelligen Bereich, doch Dynamo will wohl mehr.

Batista Meier, der laut Kicker unbedingt wegwill, setzt den Verein damit auch unter Druck.

In der Schweiz schließt das Transferfenster zwar erst am 15. Februar, doch eine Entscheidung soll noch in dieser Woche fallen, um nicht weitere Zeit zu vergeuden.