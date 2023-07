Nach Highlight in Prag: Dynamos dürfen kurz durchatmen

Nur einen freien Tag hat Markus Anfang (49) sich und seinen Jungs gewährt. © Max Patzig

"Wettkampf-Spiel!", hakte Anfang direkt ein: "Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Der Rahmen war sensationell", was auch Kutschke nur bestätigen konnte:

"Das haben wir vor dem Spiel auch angesprochen, ob das jedem bewusst ist, was hier auf uns zukommt. Egal, ob du 34 Jahre alt bist oder 24. Es war ein Highlight für jeden."

Dynamos Stürmer hofft, zumindest irgendwann noch als Fan Schwarz-Gelb im Europapokal sehen zu dürfen.

"Wer kann schon von sich behaupten, dass er mal ein internationales Testspiel mit knapp 17.000 Zuschauern hatte? Vielleicht werden wir irgendwann noch miterleben, dass es nicht mehr nur ein Testspiel ist - hoffe ich zumindest."

Am heutigen Montag haben aber der Routinier und seine Kollegen auch mal kurz frei. Kutschke "freut sich auf Zuhause. Es ist wie immer im Leben: Das Schöne geht schnell vorbei, das, was man nicht so gerne macht, dauert immer an."

Davon kann sein Trainer ein Lied singen. Für Anfang ging es aus der tschechischen Landeshauptstadt direkt nach Köln. Montagabend am Abend muss er aber schon wieder zurück. Denn am Dienstag stehen schon wieder Training oder der Media Day auf dem Programm:

"Richtig abschalten kannst du halt nicht, da die Vorbereitungsphase immer intensiv ist. Nicht nur für die Spieler, auch für die Trainer!"