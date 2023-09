Nach nur drei Monaten im Amt! Ex-Dynamo Gütschow ist seinen Trainerjob wieder los

Dresden/Schwerin - Die Saison hatte gerade erst so richtig angefangen, da ist schon wieder Schluss für "Horschtl". Torsten Gütschow (61), ehemaliger Stürmer von Dynamo Dresden , ist nach nur wenigen Wochen seinen Trainerjob los.

Torsten Gütschow (61) muss nach nur drei Monaten bei der SG Dynamo Schwerin schon wieder gehen. © Carmen Jaspersen/dpa

Fast exakt drei Monate nach seiner Verpflichtung hat Oberligist SG Dynamo Schwerin die Reißleine gezogen und den Coach vor die Tür gesetzt. Dabei besaß er einen Vertrag bis Ende Juni 2025.

Der Klub teilte am Dienstag knapp auf Facebook mit: "Nach vertraulichen Gesprächen wurde festgestellt, dass es unterschiedliche Erwartungshaltungen in sportlicher Hinsicht gab. Man ist gemeinsam zum Entschluss gekommen, die Zusammenarbeit zu beenden", heißt es in dem Statement.

Erst am 18. Juni hatte der Klub seinen neuen Trainer der Öffentlichkeit präsentiert und angepriesen. Gütschow sagte damals exklusiv zu TAG24: "Es wird eine tolle Zeit und wir wollen in zwei Jahren Regionalliga spielen."

Doch die Realität sah erstmal ganz anders aus. Denn nach fünf Niederlagen aus sechs Spielen findet sich die Mannschaft derzeit auf dem letzten Tabellenplatz der Oberliga Nord.