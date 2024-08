Nach Wegfall von Liga-Sponsor: Dynamo kritisiert den DFB

"Darüber wurden wir auf einer außerordentlichen Manager-Tagung informiert, was dann doch sehr kurzfristig war. Es kommt hinzu, dass alle Vereine die geplante Summe in ihren Zulassungsunterlagen angeben konnten. Wie der Fehlbetrag nun aufgefangen werden soll, hat der DFB nicht gesagt", so Zimmermann.

Was allerdings überraschend ist: Der größte Sportverband der Welt hat es bis Ende Juli nicht geschafft, einen neuen an Land zu ziehen.

Dynamos Finanz-Geschäftsführer Stephan Zimmermann ist zusammen mit seinen Mitstreitern auf der Suche nach einem neuen Ärmelsponsor, um den Verlust von 176.000 Euro aufzufangen. © Lutz Hentschel

"Wir werden uns jetzt bemühen, einen Ärmelsponsor zu finden, um diese Lücke zumindest annähernd zu schließen. Eine sechsstellige Summe wäre schön. Bei bwin war es so, dass es nicht allein der Ärmel war, denn sie hatten auch noch andere - Werbeflächen wie die Auswechseltafel oder Bandenwerbung. Wir werden in Zusammenarbeit mit unserem Vermarkter Sportfive auch noch einmal an unsere eigenen Sponsoren herantreten, um zu fragen, ob bestehende Partner ihr Engagement erweitern möchten", so Zimmermann.

Das wird aber keine Aufgabe von zwei, drei Tagen, sondern dauert.

Bis dahin wird Dynamo mit dem Drittliga-Logo auf dem Ärmel auflaufen.

"Und dann kommt noch dazu: Unsere Trikots sind bereits beflockt, das kostet auch zusätzlich Geld, das zu ändern. Aber wichtig wäre es schon, schnell einen Ärmelsponsor zu bekommen."