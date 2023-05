Nächste Gelbsperre bei Dynamo: Darf Herrmann für Hauptmann ran?

Dresden - "Fußball kann man nicht planen", sagte Dynamo Dresdens Trainer Markus Anfang (48) zur Spieltags-Pressekonferenz am Freitag vor der Partie am Montag in Meppen. Angesprochen wurde er auf die bisher 105 Gelben Karten in der Saison und die dritte Sperre von Niklas Hauptmann (26).

"Das geht nicht. Dann kommt einer in die Situation, lässt seinen Gegenspieler laufen und dann fragen alle, warum hält er ihn nicht?", so der Trainer.

Luca Herrmann (24, r.) feierte Ende April nach langer Verletzungspause in Freiburg sein Comeback. Er kam damals für Niklas Hauptmann (26). © imago/Dennis Hetzschold

Und Hauptmann ist es zum dritten Mal in der Rückrunde - nach seiner fünften, nach seiner Ampelkarte in Saarbrücken und nun seiner zehnten in Zwickau.

Anfang macht sich mit seinem Trainerkollegen Gedanken, wer "Haupe" ersetzen könnte. Ein möglicher Kandidat wäre Luca Herrmann (24).

"Wir haben auf der Position immer mal wieder Schwierigkeiten gehabt, wie wir hier am besten nachlegen. Einen identischen Spieltypen wie 'Haupe' wirst du nicht finden. Er hat nicht umsonst höher gespielt. Wir haben Leute in den Reihen, die andere Qualitäten mitbringen. Wir müssen uns entscheiden, welche Qualität wir haben wollen", so Anfang:

"Es wird ein intensives Spiel mit vielen harten Zweikämpfen. Da müssen wir überlegen, ob Luca der richtige Spieler ist oder ob er im Laufe der Partie reinkommt."

Rein vom Spielerischen her wäre Herrmann eine Alternative. Er hat bei seinem Comeback in Freiburg in den wenigen Minuten gezeigt, wie viel Ruhe er am Ball besitzt und wie er das Geschehen lenken kann. In die Partie gekommen ist er damals Ende April für Niklas Hauptmann.