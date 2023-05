19.05.2023 05:20 Neun Gelbe hat er schon! Dynamos Arslan gibt in Meppen trotzdem Vollgas

Ahmed Arslan erzielte in dieser Saison so viele Tore wie kein anderer Dresdner. Das soll auch so bleiben - wenn keine Gelbsperre dazwischen kommt.

Von Jens Maßlich

Dresden - Ahmet Arslan (29) war oft genug in dieser Saison Dynamo Dresdens Lebensversicherung. Mit 22 Toren ist der Mittelfeldspieler auf Rekordjagd, doch passt er nicht auf, könnte die abrupt enden. Eine von bisher neun gelben Kartons, die Ahmet Arslan (29) im Laufe der Saison unter die Nase gerieben wurden. Hier zeigt ihm Lukas Benen (30) Gelb. © picture point/Sven Sonntag "Ja, ich habe neun gelbe Karten", weiß der Deutsch-Türke selbstredend über seine aktuelle Situation Bescheid. Kassiert er am Montag im Meppen die zehnte, schaut er nächste Woche zum Saisonabschluss gegen Oldenburg nur von der Tribüne aus zu. Kümmert Arslan scheinbar aber nicht: "Bei meiner vierten habe ich mir jede Menge Gedanken gemacht. Jetzt gehe ich einfach in das Spiel rein, als ob ich null hätte. Wenn ich dann doch wieder ein taktisches Foul machen muss, dann ist das so. Ich bin ein Spieler, der immer für den Erfolg der Mannschaft einsteht. Und wenn es dann auch mal eine Rote Karte für eine Notbremse sein muss, dann mache ich das."

Ein Tor fehlt "Ahmo" noch, um mit Justin Eilers (34) gleichzuziehen, der die SGD in der Aufstiegssaison 2015/16 mit 23 Toren in die 2. Bundesliga ballerte. Zweimal 90 Minuten wären sicherlich hilfreich, um diesen Rekord noch auszubauen - doch auch darüber macht er sich eigentlich gar keine Gedanken. Dynamo Dresden Mit Stichen zum Aufstieg? Dynamo-Stürmer Kutschke fehlt beim Training! Für Arslan zählt nur der mannschaftliche Erfolg. "Natürlich würde ich mir wünschen, dass das Spiel für uns positiv verläuft und ich keine Karte bekomme. Sich darüber Gedanken machen sollte man aber nicht. Ich nehme es gern in Kauf, wenn wir das Spiel gewinnen. Es beeinflusst mich gar nicht. Am Montag darf ich mitspielen, auf den Rest schaue ich mal gar nicht", erklärt der 29-Jährige. Ahmed Arslan: Mannschaftlicher Erfolg steht vor persönlichen Rekorden! Vollgas-Fußballer Ahmet Arslan (29, r.): Trotz seiner neun Verwarnungen will er in Meppen genauso energisch zum Abschluss kommen wie hier im Heimspiel gegen Essen (2:1). © Lutz Hentschel Übrigens: Auch der bisherige Rekordhalter verfolgt die aktuelle Situation genau. "Eile" hat sogar schon den Kontakt zu Arslan aufgenommen. "Er hatte mir geschrieben, wir kennen uns aber auch so ein bisschen. Wir haben gemeinsame Freunde, so hatten wir tatsächlich auch schon mal den ein oder anderen Abend zusammen", stellt Arslan klar: "Justin meinte, dass ich mir das Ding jetzt holen soll. Er gönnt es mir, für mich steht aber der mannschaftliche Erfolg im Vordergrund. Ist der da, schieße ich gern kein Tor mehr und er kann den Rekord behalten. Ich hätte natürlich nichts gegen beides zusammen." Dynamo Dresden Noch keine Pläne für den Fall der Fälle: Wo feiert Dynamo den Aufstieg? Und es gäbe da noch den Idealfall: Denn spielt die Konkurrenz mit und Arslan ballert Dynamo bereits am Montag mit mindestens zwei Buden so gut wie sicher nach oben, dann interessiert auch eine weitere Gelbe Karte nicht. Tabelle 3. Liga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 SV 07 Elversberg 36 77:38 70 2 SC Freiburg II 36 50:33 67 3 SG Dynamo Dresden 36 62:39 66 4 SV Wehen Wiesbaden 36 69:50 66 5 1. FC Saarbrücken 36 60:36 65 6 VfL Osnabrück 36 66:48 64 7 SV Waldhof Mannheim 36 59:61 57 8 FC Viktoria Köln 1904 36 57:49 55 9 TSV 1860 München 36 56:49 53 10 SC Verl 36 57:54 48 11 MSV Duisburg 36 51:53 45 12 FC Ingolstadt 04 36 50:54 44 13 FC Erzgebirge Aue 36 46:56 44 14 BV Borussia 09 Dortmund II 36 45:47 42 15 Rot-Weiss Essen 36 41:52 41 16 Hallescher FC 36 47:59 38 17 VfB Oldenburg 36 40:60 35 18 SV Meppen 36 39:62 34 19 FSV Zwickau 36 38:69 31 20 SpVgg Oberfranken Bayreuth 36 36:77 31 Die Tabelle der 3. Liga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Drittliga-Meister und steigt in die 2. Liga auf. Auch der Zweite steigt direkt auf. Platz 3 spielt mit dem drittletzten Platz der 2. Bundesliga um Aufstieg oder Verbleib in der Liga.

Titelfoto: picture point/Sven Sonntag