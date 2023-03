Neue Ausstellung im Kaufpark: Dynamo-Trikots aus sieben Jahrzehnten

Jens Genschmar (l.) und Frank Ganzera schauen sich ein altes Trikot aus dem Europapokal an, das von Walter Fritzsch und allen Spielern der Mannschaft unterschrieben wurde (getragen von Klaus Sammer). © Eric Münch

"70 Jahre - 70 Trikots" lautet das Motto und so sind Shirts ehemaliger Dynamo-Akteure in Glasvitrinen innerhalb des gesamten Kaufparks ausgestellt.

"Wir machen Fußball für Menschen und was wären wir ohne die Tradition? Wir haben jetzt die Festwochen 70 Jahre Dynamo - zwölf Wochen, in denen jede Menge passiert, um den Weg aus dem, was einmal war, auch in die Zukunft zu richten", erklärte Dynamos kaufmännischer Geschäftsführer Jürgen Wehlend bei der Eröffnung.



Federführend wurde die Ausstellung von Jens Genschmar auf die Beine gestellt. Der Gründer und Betreiber des Dresdner Fußball-Museums habe "immer für die Öffentlichkeit gesammelt. Es ist immer erstaunlich, was manche noch für Schätze bei sich rumliegen haben."

Bis zum 22. April können die Trikots aus nächster Nähe bestaunt werden, auch eines von Frank Ganzera, der bei der Eröffnung ebenfalls wie auch Heiko Scholz und Stefan Kutschke zu Gast war.