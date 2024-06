Neue Hoffnung für die Talente: Gründen Dynamo und Aue wieder eine U23?

Dresden/Aue - Im April haben die drei sächsischen Profivereine RB Leipzig , Dynamo Dresden und der FC Erzgebirge Aue einen Antrag beim Sächsischen Fußballverband gestellt. Inhalt: Eine mögliche U23 soll nicht in der untersten Liga beginnen, sondern in die Landesliga eingegliedert werden. Der Verband gab nun ab der Saison 2025/2026 grünes Licht.

Nach TAG24-Infos werden dafür in etwa 150.000 Euro pro Saison benötigt, um es richtig anzupacken und nicht als Anhängsel mitzuschleppen.

Einen Schnellschuss will Heidrich nicht. "Da musst du strategisch denken. Du kannst nicht sagen, ich beginne das und nach einem Jahr höre ich wieder auf. Das muss langfristig angelegt sein."

Der goldene U19-Jahrgang der Dynamos aus dem Vorjahr. Viele mussten den Verein verlassen, weil sie keinen Profivertrag erhielten. Wäre mit einer U23 vielleicht nicht passiert. © Report-Dresden

Dynamo will sich in den nächsten Tagen dazu äußern. Intern sollen die Überlegungen aber bereits weit sein, man wolle ab 2025/2026 am Landesliga-Spielbetrieb teilnehmen - mit Spielstätte Heinz-Steyer-Stadion.

Als Letzter meldete sich Ex-Sportgeschäftsführer Ralf Becker (53) im Winter-Trainingslager in Belek offiziell dazu. "Wenn wir eine U23 hätten, wäre das für unsere jungen Spieler eine bessere Konstellation. Wir werden schauen, wie wir das Thema in den nächsten Jahren angehen."

Auf seinem Tisch liegt das nun nicht mehr, sondern auf dem seines Nachfolgers Thomas Brendel (48).

Die Vorteile einer U23 liegen auf der Hand. Nachwuchs-Spieler, die nicht sofort den Sprung zu den Profis schaffen, hätten länger Zeit, sich zu entfalten. Der Verein könnte seine Talente halten, ihnen eine Perspektive aufzeigen und müsste sie nicht wegschicken - siehe der goldene U19-Jahrgang der SGD im Vorjahr.

Für Spieler, die aus Verletzungen kommen, bietet sich über eine zweite Mannschaft die Möglichkeit, wieder Fuß zu fassen und Spielpraxis zu sammeln. Ex-Profis bei Dynamo wie Tim Knipping (31), Kevin Ehlers (23), Luca Herrmann (25) oder Panagiotis Vlachodimos (32) hätten sich darüber gefreut, wenn sie die Chance gehabt hätten.