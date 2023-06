Neue Marktwerte für Dynamo: Das sind die Gewinner und Verlierer

Dresden - Die neuen Marktwerte sind da. Diese werden jährlich zweimal von transfermarkt.de veröffentlicht, einmal nach einer Saison und einmal in der Winterpause. Der wertvollste Dynamo-Profi, der im Kader der am Freitag beginnenden Spielzeit 2023/24 steht, ist Paul Will (24). Verluste muss Kevin Ehlers (22) hinnehmen.