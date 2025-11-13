Neues Dynamo-Traumduo Vermeij und Daferner? "Einige Punkte, die besser werden müssen"

Dresden - Länderspielpause ist Testspielzeit! Am Donnerstag (13.30 Uhr) empfängt Dynamo Dresden unter Ausschluss der Öffentlichkeit Energie Cottbus . Thomas Stamm (42) wird wieder einiges testen wollen - vermutlich auch die Abstimmung der zwei Spitzen.

Christoph Daferner (27, r.) arbeitet viel gegen den Ball. Das kostet enorm Kraft. © Lutz Hentschel

Denn gegen den 1. FC Nürnberg setzte Dynamos Coach erstmals von Beginn an auf gleich zwei "echte" Stürmer. Das Zusammenspiel zwischen Vincent Vermeij (31) und Christoph Daferner (27) ist aber noch ausbaufähig. Logisch, kommt Erstgenannter ja auch aus einer längeren Pause.



"Ich würde sagen, seit der Woche vor Hertha BSC haben wir das Gefühl, dass er auf einem sehr, sehr guten Weg ist, auch Spiele von Beginn an beschreiten zu können", erklärte Stamm schon vorab. "Beide haben ihre Qualitäten, die meiner Meinung nach unterschiedlich sind. Deshalb haben wir die zwei Profile auch genau so gewollt."

Gegen Cottbus könnte und sollte weiter am Zusammenspiel gefeilt werden, denn auch Vermeij gab nach der siebten Saisonniederlage bei ARD zu: "Es war okay, aber da waren schon noch einige Punkte, die besser werden müssen. Ich bin auch nicht zufrieden mit mir selbst. Das muss von mir und von der Mannschaft mehr kommen."

Von Daferner und sich nebeneinander ist der 31-Jährige aber überzeugt. "Ich habe es in Düsseldorf schon mit ihm einmal im Spiel und öfter im Training gespielt. Damals hat es sich gut angefühlt, bisher haben wir es aber wenig trainiert. Wir wissen voneinander, was wir können."