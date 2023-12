Zurück an die türkische Mittelmeerküste: Dynamo beschwört erneut den Geist von Belek. © Lutz Hentschel

Denn das Team von Markus Anfang (49) reist über den Winter wie schon im Vorjahr in die Türkei. In Belek soll vom 3. bis 11. Januar 2024 ordentlich für die Rückrunde geschwitzt werden.



"Das war durch die Bank ein gelungenes Camp. Nachbetrachtet können wir mit allem zufrieden sein. Für einen Drittligisten war das ein top Trainingslager", hatte Dynamos Coach vor einem Jahr bilanziert.

Scheinbar war der 49-Jährige von den Bedingungen - und dem, was er dort mit seinen Spielern umsetzen konnte - so angetan, dass sich die SGD kurzerhand erneut entschied, wieder an die türkische Mittelmeerküste zu reisen.

Nach dem letzten Drittliga-Spiel am 20. Dezember zum Rückrunden-Auftakt bei Arminia Bielefeld bekommen die Spieler bis ins neue Jahr frei, bevor Anfang seine Profis am 2. Januar zum Trainingsauftakt in der heimischen Walter-Fritzsch-Akademie bittet. Von Heiligabend bis Neujahr ist aber Durchschnaufen angesagt.