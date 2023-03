Niklas Hauptmann kommt bei Dynamo in Fahrt: "Wir wollen besser werden"

Dynamo-Trainer Markus Anfang (48, l.) kann sich auf Niklas Hauptmann (26) verlassen, auch wenn der nicht mit jeder Auswechslung einverstanden war... © Lutz Hentschel

Die Dynamos haben zwischen Ende November und dem Re-Start im Januar einen Satz eingetrichtert bekommen: "Wir wollen besser werden."

Den spricht nicht nur Trainer Markus Anfang (48) täglich, nein, auch die Spieler verwenden jene Worte fast schon gebetsmühlenartig. Hauptmann benutzte sie nach der Partie in Ingolstadt, als er darauf angesprochen wurde, wie denn diese Serie von nun zwölf Partien ohne Niederlage zu erklären ist.

Sieben Siege und zwei Remis - bestes Team der Rückrunde. Dresden hat einen Lauf.

"Ich weiß, das wollt ihr vielleicht auch nicht mehr hören. Aber es ist nun mal das, was wir uns vorgenommen haben. Das klingt immer so platt, von Spiel zu Spiel denken. Aber anders kommst du in der 3. Liga nicht vorwärts, du gewinnst kein Spiel im Vorbeigehen. Das haben wir in Ingolstadt gesehen, das ist so harte Arbeit", so der 26-Jährige.

Daher lohnt für ihn und seine Truppe der Blick auf die momentane Tabelle nicht.