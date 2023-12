Verfrühtes Geschenk: "Haupe" verlängert bei Dynamo!

Dresden - Ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk fürs gesamte Dynamoland: Die SGD hat den Vertrag mit Mittelfeld-Ass Niklas Hauptmann verlängert - und das bis zum Juni 2028! Der 27-Jährige bleibt den Schwarz-Gelben also mindestens noch viereinhalb Jahre erhalten. Bei Vertragsende ist er dann 32 - und sicherlich immer noch im besten Fußball-Alter.

Die Weiterentwicklung soll im Mai zurück in die 2. Bundesliga führen, in der sich Dynamo mit Hauptmann als Leistungsträger etablieren soll.

"Ich fühle mich in Dresden sehr wohl und bin begeistert vom Verein und den Fans. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, die bisherige Weiterentwicklung fortzusetzen."

Hauptmann kam im Sommer 2022 aus Köln zurück zu Dynamo und wird nun sesshaft. "Es ist kein Geheimnis, welche enge Verbindung ich zur Sportgemeinschaft habe. Deshalb bin ich glücklich, Teil des eingeschlagenen Weges zu sein und bin überzeugt von den Zielen, die der gesamte Verein verfolgt", wird Hauptmann in der Pressemitteilung zitiert.

Niklas Hauptmann (27, 2.v.l.) hat in dieser Saison 17 der bisherigen 18 Drittliga-Partien für die SGD absolviert. © Lutz Hentschel

"Wir sind sehr glücklich, mit Niklas einen absoluten Leistungsträger an uns gebunden zu haben. Er hat seit seiner Rückkehr zu Dynamo immer wieder seine Bedeutung und Leistungsfähigkeit als erfahrener Spieler für das Team unter Beweis gestellt. Niklas ist ein wichtiger Baustein in unserer weiteren Planung und wir wollen gemeinsam langfristig miteinander erfolgreich sein", erklärt Sportgeschäftsführer Ralf Becker (53) die Verlängerung.

Welchen Wert er für Mannschaft und Verein hat, bewies er auch in dieser Saison immer wieder. Ist "Haupe" in Form, ist es auch die komplette Mannschaft, er ist häufig der Unterschiedsspieler.

Mit Ausnahme der Partie daheim gegen den Halleschen FC (2:1), da plagten ihn Sprunggelenksprobleme, stand er immer in der Startelf. Bisher bringt er es in dieser Spielzeit auf drei Tore und zwei Vorlagen.

Zuletzt traf er beim 5:1 in Köln. Vielleicht vergoldet er seinen neuen Arbeitsvertrag in Duisburg am Sonntag mit drei Punkten und seinem vierten Saisontreffer.