Dynamos Niklas Hauptmann: "Wird eine heiße Angelegenheit"

Dresden - Die Bezeichnung "Unterschiedspieler" geht Niklas Hauptmann (27) bei der Eigenbewertung "nicht durch den Kopf", trotzdem ist er für Dynamo genau das. Zum Glück feierte der Mittelfeldspieler schon in München sein Comeback, auch wenn er da schon ordentlich kämpfen musste.

Beim gestrigen Training machten Niklas Hauptmann (27, l.) und seine Dynamo-Kollegen schon wieder einen frischeren Eindruck. © Lutz Hentschel

"Für die Jungs, die alle drei Spiele gemacht haben, war das noch härter. Aber 90 Minuten aus der Kalten zu spielen, war auch nicht so einfach. Deswegen hat es allen gutgetan, mal durchzuatmen", gibt "Haupe" zu. Ebenso mit einem Augenzwinkern, dass "ein paar Schmerzen zum Fußball dazugehören und ich keine 18 mehr bin".

Doch Dynamos Mann für die besonderen Momente im Spiel nach vorn ist nach seiner kurzen Verletzungspause wieder fit. Er wird zum Topspiel am Sonntag in Ulm gebraucht, auch wenn Hauptmann dort wenig spielerische Elemente erwartet: "Ich kann mir vorstellen, dass das kein Leckerbissen wird. Das wird auch wieder in erster Linie auf Kampf hinauslaufen."

Umso wichtiger sei es, "dass wir dabei auf Augenhöhe sind. Dann schauen wir mal, dass wir unser Spiel durchdrücken. Wir sind uns im Klaren darüber, dass es ähnlich wie in Lübeck eine heiße Angelegenheit wird."