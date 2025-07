Nur bei Dynamo lief's: Daferners offene Rechnung mit Liga zwei?

Bei zwei Vereinen lief es für Christoph Daferner im Bundesliga-Unterhaus gar nicht.

Von Jens Maßlich

Dresden - 100 Spiele, 17 Tore und vier Vorlagen: Die Bilanz des Christoph Daferner (27) in der 2. Bundesliga ist ausbaufähig. Weder in Düsseldorf noch in Nürnberg hat Dynamo Dresdens Angreifer gezündet. Nur bei der SGD lief es im Unterhaus richtig gut. Hat Daferner mit der 2. Liga noch eine Rechnung offen?

Nur bei Dynamo Dresden hat Christoph Daferner funktioniert

Seine Abschlussqualitäten sind unbestritten. Aber Christoph Daferner (27) zeigt sie nur in Schwarz-Gelb. © Picture Point/Gabor Krieg

46 Tore und 14 Vorlagen in 115 Spielen (davon 13 Tore, zwei Vorlagen in 32 Spielen im Unterhaus) für Schwarz-Gelb sind auch eine Hausmarke. Im Sturm ist er der Platzhirsch, will das aber so nicht hören und bleibt lieber bescheiden: "Im Fußball ist alles vergänglich, das geht auch relativ schnell. Vor zwei Monaten waren wir noch am Terrassenufer und haben gefeiert. Jetzt haben wir ganz neue Ziele. Es geht immer wieder von Neuem los", macht Daferner klar. "Aber ich bin ein Typ, der hat seine Meinung, und die werde ich auch sagen. Ansonsten versuche ich, meine Dinge auf dem Platz zu erledigen. Jeder Junge wird mitgenommen. Da geht es nicht immer lieb zu, aber immer respektvoll."

Christoph Daferner könnte gleich zwei Fanlager glücklich stellen