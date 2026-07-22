Obwohl der Dynamo-Keeper schon wieder trainiert: Lennart Grill darf noch nicht spielen
Windischgarsten (Österreich) - Ist bei vier Torhütern einer zu viel? Muss einer noch gehen? Trifft es Lennart Grill, weil er noch nicht gespielt hat? Diese Fragen tauchen im Camp immer wieder auf. Es ist alles ein bisschen anders, als es scheint. Es gibt einen Grund, weshalb der 27-Jährige zwar trainiert, aber nicht spielt.
Er hat schlichtweg noch keine Freigabe vom Arzt und darf somit in Testspielen aus versicherungstechnischen Gründen noch nicht auflaufen, obwohl er im Training alles mitmachen kann.
So saß Grill auch während der Partie gegen Graz auf der Tribüne, gab den Co-Kommentator bei DynamoTV und sprach dort auch über seine Verletzung. "Ich wäre bei Testspielen schon gern auf dem Platz, aber ich darf noch nicht", sagte er.
Es geht ihm mittlerweile wieder gut, lässt er durchblicken, auch dass die erste Zeit nach der Verletzung mental schwer zu verarbeiten war.
"Ich habe nach der OP acht Kilo Muskelmasse im Bein verloren, die müssen jetzt erst einmal wieder draufkommen. Es läuft nun alles in die richtige Richtung. Für mich geht es darum, alles wieder auf 100 Prozent zu bekommen, das Leistungsniveau zu erlangen, das ich vor der Verletzung hatte", so Grill.
Dynamo-Boss Sören Gonther ist froh über das Torwart-Aufgebot
Nach dem Camp wird es eine weitere ärztliche Untersuchung geben, wo die nächsten vier Schritte mit ihm besprochen werden.
Da offen ist, wie es mit Grill weitergeht, könnte Dynamo doch mit vier Torhütern in die Hinrunde gehen und das Szenario im Winter neu bewerten. Stand heute wurde nach TAG24-Informationen keinem aus dem Quartett mitgeteilt, dass er gehen kann.
Im Gegenteil: "Ich bin aktuell froh, dass wir sie alle dabeihaben", sagte Sportgeschäftsführer Sören Gonther (39). "Es kann ruckzuck gehen, es ist noch einer angeschlagen, und dann sitzen wir auf einmal wieder nur noch mit zwei Torhütern da."
Dass so etwas passieren kann, hat das Vorjahr gezeigt: erst der Handbruch von Tim Schreiber (24), dann die Knieverletzung von Grill und in der Rückrunde die langwierige Bauchmuskelverletzung von Elias Bethke (23).
Titelfoto: Picture Point / Gabor Krieg