Obwohl der Dynamo-Keeper schon wieder trainiert: Lennart Grill darf noch nicht spielen

Windischgarsten (Österreich) - Ist bei vier Torhütern einer zu viel? Muss einer noch gehen? Trifft es Lennart Grill, weil er noch nicht gespielt hat? Diese Fragen tauchen im Camp immer wieder auf. Es ist alles ein bisschen anders, als es scheint. Es gibt einen Grund, weshalb der 27-Jährige zwar trainiert, aber nicht spielt.

Lennart Grill (27) trainiert schon wieder, darf aber noch nicht spielen. © Picture Point / Gabor Krieg

Er hat schlichtweg noch keine Freigabe vom Arzt und darf somit in Testspielen aus versicherungstechnischen Gründen noch nicht auflaufen, obwohl er im Training alles mitmachen kann.

So saß Grill auch während der Partie gegen Graz auf der Tribüne, gab den Co-Kommentator bei DynamoTV und sprach dort auch über seine Verletzung. "Ich wäre bei Testspielen schon gern auf dem Platz, aber ich darf noch nicht", sagte er.

Es geht ihm mittlerweile wieder gut, lässt er durchblicken, auch dass die erste Zeit nach der Verletzung mental schwer zu verarbeiten war.

"Ich habe nach der OP acht Kilo Muskelmasse im Bein verloren, die müssen jetzt erst einmal wieder draufkommen. Es läuft nun alles in die richtige Richtung. Für mich geht es darum, alles wieder auf 100 Prozent zu bekommen, das Leistungsniveau zu erlangen, das ich vor der Verletzung hatte", so Grill.