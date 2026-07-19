Sterner umtanzt Dribbel-Verbot, hinten brennt nichts an: Dynamo beim Sahne-Test "einfach gut"

Windischgarsten (Österreich) - Testspiele in der Vorbereitung sind selten aussagekräftig. Aber: In Österreich geht in einer Woche die Saison mit dem Pokal los, der Grazer AK ist also drei Wochen weiter als Dynamo . Wie Dresden allerdings den Erstligisten aus der Alpenrepublik bespielte, war Sahne. Die SGD gewann über 2x60 Minuten mit 5:0 (2:0).

SGD-Keeper Tim Schreiber war gegen den Grazer AK nicht häufig gefordert. © Picture Point / Gabor Krieg

Die Tore bei diesem starken Auftritt schossen Jonas Sterner (28.), Niklas Remus (58.), Niklas Hauptmann (96.), Robert Wagner (109.) und Alexander Rossipal (118.).

Vor allem die Ruhe und die Ballsicherheit gefielen. Es gab nur ganz wenige Phasen, in denen die Schwarz-Gelben nicht den Ton angaben. Die beiden Keeper Tim Schreiber und Elias Bethke mussten nie ernsthaft eingreifen. Schreiber: "Wir haben in der Vorbereitung noch kein Tor bekommen. Das tut gut."

Und Werbung in eigener Sache kann man damit auch immer machen. Obwohl, so viel kam nicht auf den Dynamo-Kasten. "Die Aktionen, die wir dann hatten, die haben wir gut gelöst. Auch in den Standardsituationen standen wir einfach gut, haben uns gut organisiert. Und ja, wenn dann wenig eben halt aufs Tor geht, ist es dann eine gute Teamleistung", so Schreiber.

Für die Schönheit in den ersten 60 Minuten war unter anderem Jonas Sterner zuständig. Er holte sich in der gegnerischen Hälfte den Ball, sprintete, vollbrachte eine Zidane-Drehung um seinen Gegenspieler und zog aus 20 Metern ab. Vom Innenpfosten sprang die Kugel ins Netz. Wunderschön!