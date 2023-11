"Ordentlich gemacht": Lucas Cueto feiert Dynamo-Debüt

Glauchau - Tobias Kraulich (24) gab nach überstandener Muskelverletzung im Oberschenkel sein Comeback beim 4:0-Sieg im Achtelfinale des Sachsenpokals in Glauchau. Er spielte am Mittwoch von Beginn an. Lucas Cueto (27) kam in der 62. Minute. Für ihn war es nach viermonatiger Verletzungspause überhaupt sein erstes Pflichtspiel.