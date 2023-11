Dynamo: Seriöser 4:0-Sieg in Glauchau bei Cueto-Debüt

Dynamos Kevin Ehlers (22, l.) im Eins-gegen-Eins gegen Glauchaus Jonas Mack (26). © PICTURE POINT / Leipzig

Erst einmal großen Respekt an die Glauchauer. Das war von A bis Z ein gelungener Tag. Der Veranstalter hat sich sehr viel Mühe gegeben, alles klappte reibungslos.

Wie die Verantwortlichen, so legten sich auch die Spieler ins Zeug, sie spielten gegen den Drittligisten diszipliniert und kämpften aufopferungsvoll. Dynamo-Trainer Markus Anfang schickte seine 1b-Elf auf den Rasen, keiner stand im letzten Punktspiel in Saarbrücken in der Startelf. "Wir wollen allen die nötige Spielpraxis geben, wollen das hier dennoch seriös angehen und eine Runde weiterkommen", sagte er vorm Anpfiff.

Auf dem tiefen Platz und bei exakt 0 Grad Temperatur tat sich Dresden gegen massiv in der Abwehr stehende Gastgeber lange Zeit schwer. Vor allem von den Außen fehlte die Genauigkeit bei den Flanken.

So war eine Einzelaktion der Dosenöffner für die Partie. Berger (29.) drehte sich um zwei Gegenspieler, lief noch zwei Schritte und zog mit links aus 18 Metern ab - feiner Treffer.