"Pana" und die vielen Verletzungen: "Ich habe die Schnauze voll davon!"

Im Sommer 2021 war Panagiotis Vlachodimos (31) in Galaform. Am 21. August traf er beim 3:1-Sieg in Rostock zum zwischenzeitlichen 2:1.

Jetzt ist Panagiotis Vlachodimos fit, will angreifen und Dynamo zurück in die 2. Liga führen.

Dorthin, wo er vor zwei Jahren für wenigen Wochen seine Glanzzeiten in Schwarz-Gelb erlebte.

Seit drei Jahren fühlt man mit dem Jungen mit. Wenn "Pana" topfit ist, dann zeigt er, was er kann. Dann sehen die Gegenspieler nur seine Hacken. Mit seinen Dribblings und seiner Schnelligkeit ist er nicht zu halten.

Aber die Betonung liegt auf "Wenn" ...

Trainer Markus Kauczinski (53) setzte in der Saison 2020/21 nur selten auf ihn, das machte ihn fertig. Dann kam Alex Schmidt (54) und die griechische Sonne schien für den linken Außenbahnspieler.

Unter Schmidt war er gesetzt, er glänzte, war eine Stütze, wirbelte, traf, jubelte. Just in jener Hochphase passierte das, was nicht passieren sollte.

Kreuzbandriss beim Spiel in Darmstadt Ende September 2021 und aus war der Ofen. Reha, Teamtraining, wieder Angriff, nächste Verletzung am Fuß, Reha ...

Es war ein Kreislauf. Jetzt ist Vlachodimos zurück und blockt, wenn es um die Verletzungen geht.

"Da will ich nicht mehr darüber reden, davon habe ich die Schnauze voll", sagt er offen und ehrlich. Es ist auch an seinem Gesichtsausdruck zu erkennen, wie sehr ihn dieses Thema nervt.