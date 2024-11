Personal-Alarm bei Dynamo: Sieben Ausfälle drohen

Zwei Stammspieler fehlen Dynamo-Trainer Thomas Stamm (41) mit Kutschke und Cazar definitiv aufgrund von Sperren. © Picture Point/Gabor Krieg

Die meisten Verletzungen hängen noch mit dem Pokalspiel gegen Darmstadt zusammen, die 120 Minuten schlauchten doch etwas mehr als gedacht. Niklas Hauptmann (28) ging mit einem großen Bluterguss im Oberschenkel aus der Partie, Tony Menzel (19) mit Knieproblemen, die ihn zur Pause zwingen.

"Niklas und Tony haben sich nicht auswechseln lassen, sie waren an ihrer Kante. Das zeigt, was sie in den letzten Wochen geleistet haben", so Trainer Thomas Stamm. "Haupe" hätte auch ohne seine fünfte gelbe Karte in Ingolstadt nicht spielen können.

Claudio Kammerknecht (25) erwischte es auch schon gegen Darmstadt am Oberschenkel.

Er musste dann drei Tage später in Ingolstadt zur Pause passen. Zudem fällt auch Paul Lehmann (20) mit Rückenproblemen aus. Park trainiert zwar wieder, ist aber noch keine Alternative.