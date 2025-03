Er fehlt schon lange im Dynamo-Kader: Wo ist eigentlich Philip Heise?

Philip Heise (33, r.) gibt im Training zwar alles, doch für den Spieltagskader reicht es nicht. © Lutz Hentschel

"Grundsätzlich versuchen wir den Kader sehr ausbalanciert zusammenzustellen, dass es Sinn macht, unterschiedliche Positionsgruppen mit Einwechslungen ordentlich bedienen zu können", erklärt SGD-Coach Thomas Stamm (42).

"Dann gehört dazu, dass wir entscheiden, was in den Linien zur jeweiligen Situation gut passt. Wie wollen und wie können wir wechseln? Am Ende geht es immer auch um die Entscheidung, im offensiven Bereich oder im Zentrum noch einen Spieler mitzunehmen. Je nachdem, was du willst und erwartest."

20 Spiele hat Heise in dieser Saison für Schwarz-Gelb bestritten, das letzte von Beginn an ist aber bereits über einen Monat her (1:2 gegen Stuttgart II).

Beim Sieg gegen 1860 München blieb er ohne Einsatz im Kader, in Rostock reichte es für 34 Minuten. Seitdem stand der 33-Jährige aber nicht mehr im Aufgebot.