Sachsenderby-Fans können sich freuen: MDR zeigt Dynamo gegen Aue live!

Dresden/Leipzig - Das wird die Fans freuen: Der MDR reagiert auf die unterschiedlichen Anstoßzeiten in der 3. und 4. Liga. Er passt sein Programm an. So wird das Sachsenderby am Sonntag, 24. September, zwischen Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue live um 19.30 im TV und im Livestream auf mdr.de gezeigt.