Dynamo siegt in Köln: So bewertet der Trainer den Auftakt seiner Mannschaft

Köln - Erster Saisonsieg für Dynamo Dresden , erster Dreier für Thomas Stamm (41) als Trainer der SGD. Es hat also gepasst am 1. Spieltag beim 2:1 in Köln . Dabei ist genau das eine ganz schwere Partie , weil keiner wusste, wo Dresden steht.

Dynamo Dresdens Thomas Stamm (41) weiß nach dem Auftakt, woran er mit seinem Team weiter arbeiten muss. © osnapix / Titgemeyer

Die Vorbereitung lief nicht so richtig rund, aber genau dafür ist sie da. Dinge probieren, die Mannschaft mit ihren Stärken und Schwächen kennenzulernen. Von beiden hat sie etwas in der Domstadt gezeigt, am Ende überwog die Freude über die volle Punktzahl.

"Ich habe in Summe ein ganz ordentliches Spiel meiner Mannschaft gesehen über die 90 Minuten", freute sich Stamm. "Wir haben in der ersten Hälfte die Struktur in der Offensive noch nicht ganz gefunden, hatten vier gute Ansätze, die hätten spannend werden können. Da waren wir zu unsauber. Die zweite Hälfte war dann flüssiger."



Doch auch er sah noch nicht alles golden glänzen, Thema Standards: So fiel das 1:2 kurz vor Schluss. "Über die gesamte Zeit gesehen, gab es zu viele Standards, die wir nicht gut verteidigt haben. Da war Viktoria sehr gefährlich."

Denn der Gegentreffer war nicht die einzig gefährliche Ecke, die Köln vors Tor brachte.