Schon 330 Gigabyte Material: Super-Recognizer sollen nach Ausschreitungen bei Dynamo helfen

Dresden - Nach den schweren Ausschreitungen beim Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha BSC hat die Polizeidirektion Dresden eine Ermittlungsgruppe ins Leben gerufen. Sie hört auf den treffenden Namen "Fahne".

Ultras von Hertha BSC und Dynamo Dresden trafen am Samstag im Rudolf-Harbig-Stadion aufeinander. © Imago / Jan Huebner

Die 14 Beamte der Ermittlungsgruppe werden unterstützt von der Berliner Polizei.

"Aufgabe der gemeinsamen Ermittlungsgruppe ist es, die Abläufe der Ausschreitungen zu erhellen und die Tatverdächtigen für ihr Handeln zur Rechenschaft zu ziehen", erklärte Lutz Rodig (62), Leiter der Polizeidirektion Dresden.

Um die Gewalttäter aus Dresden zu identifizieren, setze man unter anderem auf die Fähigkeiten sogenannter Super-Recognizer. Schon jetzt hat die Ermittlungsgruppe "Fahne" rund 330 Gigabyte an Videomaterial sichergestellt, das bereits von Kriminalisten ausgewertet wird.

Bisher sind der Dresdner Polizei zufolge 19 Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, im Fokus stünden schwerer Landfriedensbruch, Körperverletzungsdelikte, Sachbeschädigungen und Beleidigungen.

Am Samstagabend war es im Rudolf-Harbig-Stadion zu skandalösen Szenen gekommen, als sowohl Ultras von Hertha BSC als auch von Dynamo Dresden in den Stadion-Innenraum eingedrungen waren. Dort bewarfen sie sich gegenseitig mit Pyrotechnik, es kam zu körperlichen Auseinandersetzungen.