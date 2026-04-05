Skandalspiel Dynamo Dresden gegen Hertha BSC: Das sagt die Polizei nach der Partie

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21.01 Uhr: Dresdens Kapitän Stefan Kutschke geht zu den Fans, Polizei zieht ab

Dynamos gesperrter Kapitän Stefan Kutschke versuchte, Einfluss auf die eigenen Fans zu nehmen. Mittlerweile zieht die Polizei vom Rasen ab, in den Katakomben wird diskutiert, ob die Partie wieder angepfiffen wird.

20.51 Uhr: Rieseneklat in Dresden! Hertha-Fans prügeln sich am Dresdner Block, Dynamo-Fans rennen auf den Rasen und stürmen in Richtung Gästeblock, Berlin-Anhänger schießen Pyrotechnik auf Dresdner Anhänger

Unglaublich, was sich jetzt hier abgespielt hat. Hertha-Fans stehen bereits vor dem Block im Innenraum. Dynamo-Fans sind dann aus dem Block gesprungen, haben sich auf den Weg zum Block von Hertha BSC gemacht. Dann beschossen die Hertha-Fans die Anhänger im Dresdner Block auf der Gegentribüne und die herangeeilten Dynamo-Anhänger aus naher Distanz mit Pyrotechnik. Die Mannschaften sind in der Kabine, die Polizei ist auf dem Rasen aufgezogen. Die Partie ist natürlich unterbrochen.

Hier sind die Fans von Dynamo Dresden auf dem Rückweg in den eigenen Block. © privat

Die Fans von Dynamo Dresden brennen eine Hertha-Fahne ab. © Lutz Hentschel

Die Fans der Hertha hatten zu Beginn des Spiels Feuerwerk und Pyro gezündet, Teile von ihnen standen später im Innenraum. © Lutz Hentschel

17. Minute: Bobzien holt gegen Zeefuik den Freistoß für Dynamo heraus, doch die SGD kann die Gelegenheit nicht nutzen, Rossipal bringt den Ball direkt auf Hertha-Keeper Tjark Ernst.

In Berlin waren die gelben Regencapes von Dynamo Dresden verboten, heute wurden sie wieder rausgeholt

15. Minute: Kleine Anmerkung noch zur Choreo von Dynamo: Beim Hinspiel wollte die SGD im Berliner Olympiastadion schon eine Choreo mit gelben Regencapes zeigen, da diese aber kurz vor dem Spiel verboten wurden, blieben sie in den Kartons. Heute haben sie nun ihre Verwendung gefunden.

Julian Pauli beinahe mit dem Eigentor bei Dynamo Dresden

13. Minute: Nun ist auch die Hertha vorm Dynamo-Tor angekommen, die SGD hat Glück. Denn nach einer Flanke von Fabian Reese klärt Dresdens Innenverteidiger Julian Pauli fast zum Eigentor. Der Ball geht ganz knapp am linken Pfosten vorbei. Aus der daraus entstehenden Ecke kann die Alte Dame kein Kapital schlagen.

12. Minute: In der 12. Minute hat die SGD den ersten Torabschluss, wobei sich Niklas Hauptmann zentral gut durchsetzt, dann aber von Leistner gestört wird und den Ball nicht mehr direkt auf den gegnerischen Kasten bringt. Die Kugel geht rechts neben den Pfosten.

10. Minute: Gut fünf Minuten lang war die Begegnung jetzt unterbrochen. Jetzt wird aber Fußball gespielt.

20.33 Uhr: Feuerwerk im und außerhalb des Stadions, Partie unterbrochen

Auf den Rasen guckt hier erstmal keiner, denn die Fans der Hertha haben noch zahlreiche Überreste von Silvester und zünden zahlreich Feuerwerk im Stadion. Hinter dem K-Block findet das Feuerwerk außerhalb des Stadions statt, währenddessen enthüllen die Fans den zweiten Teil ihrer Chore. Das Spielfeld ist aktuell vernebelt, die Partie unterbrochen.

Das Stadion ist ordentlich eingenebelt. © privat

Der zweite Teil der Choreo. © privat

Die Hertha hat ordentlich Feuerwerk mitgebracht. © privat

20.30 Uhr: Der Ball im Flutlichtkracher rollt

Der Ball im Flutlichtkracher rollt.

20.29 Uhr: Emotionale Schweigeminute für Hansi Kreische

Soeben hat es die Schweigeminute für den verstorbenen Hansi Kreische gegeben. Ein hochemotionaler Moment.

20.27 Uhr: Gleicht geht's los, Dynamo-Fans mit Choreo

Gleich geht es los, die Fans von Dynamo zeigten eine Choreo.

Choreografie in Gedenken an Hansi Kreische. © privat

20.03 Uhr: Der Ex-Coach beider Teams, Cristian Fiel, ist im Stadion

Den Flutlichtkracher lässt sich auch Cristian Fiel nicht nehmen. Der Ex-Spieler und Trainer von Dynamo Dresden ist der Vorgänger von Stefan Leitl bei der Hertha. Er verfolgt die Partie heute Abend von der Pressetribüne aus.

Cristian Fiel, Ex-Spieler und Trainer von Dynamo Dresden und Vorgänger von Stefan Leitl bei Hertha BSC ist im Stadion. © Picture Point / Gabor Krieg

"Fielo" verfolgt die Partie von der Pressetribüne aus. © privat

19.21 Uhr: Aufstellungen da! Mit diesen Teams gehen Dynamo Dresden und Hertha BSC in den Flutlichtkracher

Die Aufstellungen sind da! Bei Dynamo Dresden gibt es in der Startelf eine Änderung: Thomas Keller ist für Friedrich Müller zurück in der Innenverteidigung. Im Kader fehlen Stefan Kutschke (5. Gelbe Karte) und Sascha Risch (Grund noch unbekannt). Dafür rückt Tony Menzel in den Kader (neben Keller, der in Paderborn fehlte). Bei der Hertha ist Linus Gechter rechtzeitig nach seinen Schulterproblemen fit - aber Überraschung: Trotzdem steht der gebürtige Dresdner Toni Leistner in der Startelf. Er erhält den Vorzug vor Marton Dardai. Leistner hatte beim 2:0-Hinspielerfolg ein starkes Spiel gemacht. Mit Paul Seguin steht ein weiterer Akteur mit Dynamo-Vergangenheit auf dem Rasen. Für den erkrankten Kolbe rückt Zeefuik in die Startelf.

Mit diesen Aufstellungen gehen die Teams ins Spiel. © TAG24/Tina Hofmann

19.06 Uhr: Auch die Gäste von Hertha BSC sind da

Ein paar Minuten nach den Hausherren trudelt auch der Mannschaftsbus von Hertha BSC ein.

19.06 Uhr ist der Hertha-Bus am Rudolf-Harbig-Stadion vorgefahren. © TAG24/Tina Hofmann

18.57 Uhr: Mannschaftsbus von Dynamo Dresden kommt am Stadion an

Gut anderthalb Stunden vor dem Anpfiff sind die SGD-Spieler in ihrem Wohnzimmer angekommen. Einer war übrigens schon vorher da: Der gelbgesperrte Kapitän Stefan Kutschke mischte sich unter das Volk und schlenderte zu Fuß ins RHS.

Um 18.57 Uhr kam der Mannschaftsbus der Dynamos am RHS an, Stefan Kutschke traf schon einige Minuten eher ein. © TAG24/Tina Hofmann

18.55 Uhr: Fans mobilisieren für Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf

Die Dynamo-Anhänger nutzen das Spiel gegen Hertha auch schon mal, um möglichst viele Fans zu einer Reise nach Düsseldorf zu motivieren. Ein Banner fordert dazu auf, vor allem den Oberrang der Merkur Spiel-Arena am Freitagabend, den 24. April, mit Schwarz-Gelben zu füllen.

Ein Banner am RHS soll für die Auswärtsfahrt nach Düsseldorf mobilisieren. © TAG24/Tina Hofmann

18.29 Uhr: Fans von Dynamo Dresden gedenken Hansi Kreische vor dem Stadion

Vor dem Spiel ist das Gedenken an den verstorbenen Hansi Kreische allseits präsent. Seit gestern sind zahlreiche Beileidsbekundungen an der Gedenkstelle am Rudolf-Harbig-Stadion hinzugekommen. Grüße aus Zwickau und sogar Stuttgart sind dabei. Vor dem K-Block kündigte ein Banner zudem bereits eine Choreografie an.

Der Gedenkplatz für Hansi Kreische hat sich mittlerweile gefüllt. © TAG24/Tina Hofmann

Die Ultra-Szene kündigte vor der Partie eine Choreo an, die höchstwahrscheinlich Hansi Kreische ehren soll. © TAG24/Tina Hofmann

Mehrere Anhänger hinterließen Botschaften. © TAG24/Tina Hofmann

18 Uhr: Sieben Leute im TV-Einsatz bei Dynamo Dresden gegen Hertha BSC

Die TV-Übertragung heute wird aufwendig und das aus gutem Grund, denn das Duell Dynamo Dresden gegen Hertha BSC wird nicht nur im Pay-TV bei Sky und dem dazugehörigen Streamingdienst WOW übertragen, sondern auch im Free-TV bei RTL Nitro. Für Sky im Einsatz sind Moderatorin Nele Ocik gemeinsam mit Experte Torsten Mattuschka, kommentiert wird die Partie dort von Hannes Herrmann. Bei RTL Nitro moderiert Anna Kraft, als Experte fungiert Max Kruse, das Spiel kommentieren wird Cornelius "Corni" Küpper. Als Field-Reporterin ist zudem Jana Wosnitza unterwegs.

Flutlicht-Kracher mit geballter Expertise: Bei Sky ist Torsten Mattuschka am Start, Max Kruse analysiert die Partie für RTL. © Bildmontage: IMAGO/ Picture Point, Sven Simon, Team 2

17.29 Uhr: Der heutige Schiedsrichter brachte zuletzt Thomas Tuchel auf die Palme

Der heutige Schiedsrichter feiert ein spätes Debüt in dieser Saison in der 2. Bundesliga. Bislang hat Sven Jablonski (35) kein Spiel im deutschen Unterhaus geleitet, nun ist es am 28. Spieltag mit der Begegnung Dynamo Dresden gegen Hertha BSC so weit. Zuletzt zog sich der Unparteiische den Unmut der englischen Nationalmannschaft zu. Beim Testkick am 27. März der "Three Lions" im Londoner Wembley-Stadion gegen Uruguay (1:1) gab es gleich drei Aufreger-Szenen, im Anschluss an die Begegnung verweigerte Englands Coach Thomas Tuchel jeglichen Kommentar zu Jablonski. Dynamo Dresden hat mit dem Bankkaufmann aus Bremen kein großes Glück. Bei zehn von ihm geleiteten Spielen gab es einen einzigen Sieg, am 19. Mai 2019 daheim gegen den SC Paderborn (3:1). Vier Niederlagen und fünf Unentschieden stehen zu Buche, wobei man sagen muss, dass Jablonski seit vier Jahren kein Spiel der SGD mehr gepfiffen hat. Das letzte Mal war er am 20. August 2022 im Rudolf-Harbig-Stadion, da hieß es am Ende in der 3. Liga 2:3 gegen die SV Elversberg. Die Hertha hatte den Schiedsrichter des heutigen Abends schon ganze 16 Mal im Einsatz. Fünf Siege hat die Alte Dame unter ihm eingefahren, darunter allein die vergangenen drei Spiele unter seiner Leitung. Dem gegenüber stehen acht Niederlagen und drei Unentschieden. Bei der Hertha pfiff Jablonski am 5. April vergangenen Jahres beim 1:0-Auswärtssieg beim 1. FC Köln das letzte Mal. An den Linien assistieren Jablonski heute Sascha Thielert und Oliver Lossius. Vierter Offizieller ist Eric Weisbach. Als Videoschiedsrichter fungieren Dr. Arne Aarnink und Stefan Lupp.

Schiedsrichter Sven Jablosnki (M.) ist mit seinem Team am RHS angekommen. © TAG24/Tina Hofmann

Sven Jablonski (2.v.r.) aus Bremen leitet die heutige Partie zwischen Dynamo Dresden und Hertha BSC. © Picture Point / Sven Sonntag

17 Uhr: Gelb-Alarm! Diesen Spielern von Dynamo Dresden und Hertha BSC droht die Sperre

Bei zahlreichen Spielern herrscht vor der Partie Dynamo Dresden gegen Hertha BSC Gelb-Alarm. Bei der SGD ist mit Niklas Hauptmann, Robert Wagner und Kofi Amoako (alle vier Gelbe) gleich das ganze zentrale Mittelfeld gefährdet. Bei der Hertha droht beim nächsten gelben Karton Kevin Sessa und Marten Winkler die Pause.

Niklas Hauptmann droht bei einer Gelben Karte die Sperre für die kommende Begegnung in Nürnberg. © Lutz Hentschel

16.30 Uhr: Darum lief es bei den Tickets für das Spiel Dynamo Dresden gegen Hertha BSC etwas anders

Bei den Tickets für die Partie von Dynamo Dresden gegen Hertha BSC lief es dieses Mal etwas anders, als an den vergangenen Spieltagen. Zum einen waren die Karten SGD-seitig nach dem Mitgliedervorverkauf vergriffen. Zudem wurde auch der Ticket-Zweitmarkt nur für Vereinsmitglieder geöffnet, um eine Fantrennung gewährleisten zu können. Bei Hertha BSC musste sogar das Los entscheiden, wer mit nach Dresden fahren darf. Heute Abend werden über 3000 Anhänger der Alten Dame im Rudolf-Harbig-Stadion erwartet. Insgesamt werden über 31.000 Zuschauer erwartet. Um 18.30 Uhr öffnen die Stadiontore. Die Partie ist als Hochrisikospiel der Kategorie 1 eingestuft, aus diesem Grund hat auch die Stadt Dresden wieder eine Allgemeinverfügung erlassen, laut der folgende Dinge nicht mitgeführt werden dürfen: pyrotechnische Erzeugnisse jeglicher Art

Messer (sofern nicht bereits nach § 42a Waffengesetz verboten)

Arbeits- und Protektorenhandschuhe sowie durchstichhemmende Handschuhe

Schutzwesten

Protektoren

Boxermundschutz/Gebissschutz

Helme

Sturmhauben

Masken (ausgenommen medizinische Masken)

Einwegoveralls

Schlauchschals

Kapuzenjacke – Kapuze mit integrierter Brille Die Anordnung gilt am 4. April zwischen 17.30 Uhr und 24 Uhr im Bereich Lennéplatz, Parkstraße in westlicher Richtung bis Einmündung Zinzendorfstraße, Zinzendorfstraße in nordöstlicher Richtung über die Lingneralle bis zur Grunaer Straße, Grunaer Straße in landwärtiger Richtung bis Straßburger Platz sowie Lennéstraße ab Straßburger Platz bis Lennéplatz

Die Polizeipräsenz zum heutigen Spiel wird hoch sein. (Archivbild) © TAG24/Tina Hofmann

16.10 Uhr: Dynamo Dresden postet vor dem Spiel gegen Hertha BSC emotionales Gedenk-Video an Hansi Kreische

Wenige Stunden vor dem Anpfiff der Begegnung Dynamo Dresden gegen Hertha BSC hat die SGD ein hochemotionales Video in Gedenken an den am 1. April verstorbenen Ehrenspielführer Hans-Jürgen "Hansi" Kreische (†78) gepostet. Darin sind noch einmal zahlreiche Szenen seines Lebens bei der SGD zu sehen. Als Spieler im Trikot, als Trainer an der Seitenlinie, als Gast in Talkshows. "Heute Abend gedenken wir vor dem Anpfiff gemeinsam einer schwarz-gelben Legende" hieß es auf Facebook und Instagram von Dynamo Dresden. Ein absolutes Gänsehaut-Video, das erahnen lässt, wie emotional heute Abend das Gedenken an die Vereinslegende werden wird. Aufgeführt waren auch noch einmal die Kennzahlen einer unglaublichen Karriere von Hansi Kreische: 344 Spiele

188 Tore

74 Vorlagen

bis heute Top-Scorer der SGD

37 Einsätze im Europacup

4 Mal Torschützenkönig der DDR-Oberliga

5 Mal DDR-Meister

2 Mal DDR-Pokalsieger

1973 Fußballer des Jahres der DDR

50 Einsätze in der A-Nationalmannschaft der DDR

25 Tore für die DDR

15.50 Uhr: Pierre-Michel Lasogga köpfte das Tor zum einzigen Sieg von Dynamo Dresden gegen Hertha BSC

Zum insgesamt fünften Mal treffen heute Abend Dynamo Dresden und Hertha BSC erst aufeinander. Bislang hat die Alte Dame ganz klar die Nase vorn. Drei Siege und eine Niederlage stehen zu Buche. Und dabei köpfte das Tor zum einzigen Sieg der SGD auch noch ein damaliger Herthaner: Pierre-Michel Lasogga. Am 2. März 2013 war er es, der die Kugel in die eigenen Maschen beförderte und damit den Dresdnern den Sieg bescherte. Alle anderen Begegnungen entschied Berlin für sich. So auch das Hinspiel in dieser Saison, das die Hertha mit 2:0 dank der Tore von Michaël Cuisance (13. Minute) und Fabian Reese (45.+2) gewann.

Pierre-Michael Lasogga (2.v.l.) köpfte am 2. März 2013 in Dresden in die eigenen Maschen der Hertha und bescherte Dynamo damit den bislang einzigen Sieg gegen die Alte Dame. © IMAGO / Annegret Hilse

15.30 Uhr: So hat die Konkurrenz von Dynamo Dresden und Hertha BSC gespielt

Drei Partien sind am heutigen 28. Spieltag in der 2. Bundesliga bereits beendet. Der Druck im Kampf um den Klassenerhalt ist dabei nicht kleiner geworden, für die Hertha gibt es Grund zur Hoffnung. Arminia Bielefeld hat den SV Darmstadt 98 zu Hause mit 2:1 geschlagen. Der FC Magdeburg feierte einen deutlichen 4:1-Heimerfolg über den VfL Bochum. Lediglich Fortuna Düsseldorf konnte nicht siegen und unterlag auf dem Betzenberg beim 1. FC Kaiserslautern mit 0:3. Dabei spielten die Rheinländer aufgrund einer frühen Roten Karte in der 22. Minute für Sima Suso (Notbremse) in Unterzahl. Kaiserslautern rückte damit bis auf einen Zähler an die Hertha heran. Drei Punkte wären demnach heute dringend nötig, wenn die Hauptstädter noch eine Chance aufs Aufstiegsrennen haben wollen. Die Niederlage der "Lilien" in Bielefeld kommt dem Leitl-Team dabei entgegen. Mit einem Sieg könnte die Hertha den Abstand auf die Darmstädter auf drei Punkte verkürzen. Die Begegnungen im Überblick: 1. FC Magdeburg - VfL Bochum 4:1 (2:0) Tore: 1:0 Musonda (7.), 2:0 Atik (44.), 2:1 P. Hofmann (56.), 3:1 Zukowski (71.), 4:1 Zukowski (73.)

Gelbe Karten: Zukowski (3), Pesch (2) / Olsen (2), Wittek (7), Miyoshi (6) 1. FC Kaiserslautern - Fortuna Düsseldorf 3:0 (0:0) Tore: 1:0 J. Rasmussen (62.), 2:0 S. Sahin (76.), 3:0 Hanslik (90.+6)

Rote Karten: - / Suso (22./Notbremse) Arminia Bielefeld - Darmstadt 98 2:1 (0:1) Tore: 0:1 Maglica (6.), 1:1 Telalovic (47.), 2:1 Rochelt (81.)

Gelbe Karten: Russo (6), Boakye (5) / Klefisch (5), Nürnberger (2), Lidberg (5), López (3), P. Pfeiffer (1)

Arminia Bielefeld feierte einen 2:1-Heimspielerfolg gegen den SV Darmstadt 98. © Ulrich Hufnagel/dpa

15.10 Uhr: Darum ist Biathlon-Olympiasieger Michael Rösch heute bei Dynamo Dresden gegen Hertha BSC im Stadion

Der heutige Spieltag, an dem Dynamo Dresden Hertha BSC empfängt, steht im Zeichen der Inklusion. Der Aktionsspieltag soll Menschen mit Behinderung und deren Inklusion in das Vereinsleben bei der SGD in den Fokus rücken. Schon seit geraumer Zeit werden beispielsweise die Aufstellung und auch die Stadionhymne ,der "12. Mann", auf der Anzeigetafel in Gebärdensprache übersetzt. "Dynamo ist für alle und soll für jeden und jede erlebbar sein, ganz egal, ob er oder sie gehörlos, mit einer Sehbehinderung oder im Rollstuhl ins Stadion kommt", teilte Dynamo Dresden dazu mit. Rund um den Spieltag gibt es mehrere Aktionen zum Thema. Unter anderem wird Biathlon-Olympiasieger Michael Rösch (42) seine Spendeninitiative vorstellen, mit der er Geld für Para-Sportler sammelt, die bei den Special Olympics vom 15. bis 20. Juni 2026 in Saarbrücken an den Start gehen. Dort wollen sie sich für die World Games der Special Olympics 2027 in Santiago de Chile qualifizieren. Einige Athleten der Lebenshilfe Dresden werden sich heute im Stadion vorstellen. Zudem wird es im Stadionumlauf zahlreiche Organisationen geben, die sich an Informationsständen vorstellen. Unter anderem die SG Versehrte Dresden, die Lebenshilfe und auch die Robert-Enke-Stiftung, die über das Thema Depression informiert. Das liegt auch Rösch am Herzen, der vor Kurzem in einem lange und aufwändig geplanten, sowie hochemotionalem Podcast "Nacksch - Vom Olympiasieg in die Depression" über seine Erkrankung erstmals öffentlich sprach. Solltet Ihr selbst von psychischen Problemen betroffen sein, findet Ihr bei dem bundesweiten Info-Telefon Depression unter der Rufnummer 08003344533 Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Außerdem könnt Ihr Euch an die Telefonseelsorge unter den bundeseinheitlichen Rufnummern 08001110111 oder 08001110222 wenden.

Michael Rösch (42) wird heute im Stadion sein und zum Inklusionsspieltag seine Spendeninitiative für Para-Sportler vorstellen. © Imago / Robert Michael

14.50 Uhr: So ist die personelle Lage bei Dynamo Dresden und Hertha BSC vor dem Spiel

Dynamo Dresden und Hertha BSC können heute nicht aus dem Vollen schöpfen. Bei der SGD ist Kapitän Stefan Kutschke aufgrund der fünften Gelben Karte gesperrt. Zudem fehlen Mittelfeldspieler Vinko Sapina (Rückenprobleme) sowie die beiden Torhüter Elias Bethke (Bauchmuskelverletzung) und Lennart Grill (Reha nach Patellasehnenriss). Die Hertha kann ebenfalls nicht in Bestbesetzung antreten. Anthony Brooks (Oberschenkel), Jeremy Dudziak und Niklas Kolbe (beide Infekt) fehlen auf jeden Fall. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Abwehrmann Linus Gechter, der bei der U21 mit Schulterschmerzen ausgewechselt werden musste. Wird er nicht fit, steht wohl Toni Leistner in seiner Heimat von Beginn an auf dem Rasen. Auf ein Comeback kann Trainer Stefan Leitl allerdings bei Juwel Kennet Eichhorn hoffen. Er stieg zuletzt wieder ins Training ein, fehlte dem Team seit Januar. Zuletzt wurde viel über das Mega-Talent aus Berlin geredet, denn gleich mehrere Top-Vereine der Bundesliga sollen an ihm dran sein.

Linus Gechter musste bei der U21 mit Schulterproblemen ausgewechselt werden, sein Einsatz heute ist fraglich. © Yorgos Karahalis/dpa

Stefan Kutschke wird Dynamo Dresden heute fehlen. Der Kapitän fehlt aufgrund der fünften Gelben Karte. © Lutz Hentschel

14.30 Uhr: Dynamo Dresden gegen Hertha BSC im Zeichen des Gedenkens an "Hansi" Kreische (†78)

Drei Tage nach der schockierenden Nachricht, dass Dynamo Dresdens Legende Hans-Jürgen "Hansi" Kreische (†78) für immer die Augen geschlossen hat, trifft die SGD heute im Flutlichtkracher auf Hertha BSC im Rudolf-Harbig-Stadion. Die Schwarz-Gelben werden mit Trauerflor auflaufen, vor dem Anpfiff um 20.30 Uhr wird es eine Schweigeminute zu Ehren des einstigen Spielers, Trainers, sportlichen Beraters und Übergangskoordinators im Nachwuchs der SGD geben. Seit dem 1. April gibt es am Stadion eine Gedenkstätte, die schon zahlreiche Vereinsverantwortliche und Fans in den vergangenen Tagen aufgesucht haben, um Blumen, Kerzen, Botschaften an Hansi und Bilder oder T-Shirts abzulegen.

Hans-Jürgen "Hansi" Kreische (†78) weilt nicht mehr unter uns. Er verstarb in der Nacht auf den 1. April. Am Stadion wurde eine Gedenkstätte für ihn errichtet. © Bildmontage: Lutz Hentschel, TAG24/Tina Hofmann

14.10 Uhr: Liveticker zum Topspiel der 2. Bundesliga zwischen Dynamo Dresden und Hertha BSC

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker zum Topspiel der 2. Bundesliga zwischen Dynamo Dresden und Hertha BSC. Wir versorgen Euch hier mit allen wichtigen Informationen vor dem Spiel, während der Partie und nach dem Abpfiff.