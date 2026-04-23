Schon die ganze Rückrunde außen vor: Darum kommt Faber bei Dynamo nicht zum Zug
Dresden - 14 Einsätze über 90 Minuten, 15 von Beginn an - aber alle nur in der Hinrunde. Konrad Faber (28) gehörte 2025 noch zum Stammpersonal, seit der Rückrunde kommt Dynamo Dresdens Außenverteidiger nur noch auf drei Einwechslungen für 55 Minuten. Aber warum?
"Weil der auf seiner Position es sehr gut macht, sehr einfach", begründet Thomas Stamm (43) die Tatsache, dass Faber aufgrund von Konkurrent Jonas Sterner (23) in der Rückrunde quasi überhaupt nicht mehr zum Zug kommt. Zwar nimmt der Rechtsverteidiger regelmäßig auf der Bank Platz, mehr als Warmmachen und Sprints nach dem Schlusspfiff gibt's aber nicht.
"'Konni' macht es sehr gut, gibt jede Woche Gas. Und solch einen Konkurrenzkampf, wie wir ihn auf der Rechtsverteidiger-Position haben, wünscht man sich als Trainer. Das ist dann nicht das, was sich der Spieler wünscht. Aber es wird ihn weiterbringen. Es wird auch Jonas weiterbringen", meint Dynamos Coach.
Seit sieben Partien gab's keine Minute mehr für die Leihgabe vom FC St. Gallen. Ob es neben den sportlichen noch andere, zum Beispiel vertragliche Gründe, gibt, darüber lässt sich nur spekulieren. Auffällig ist es aber schon, dass der 28-Jährige plötzlich komplett außen vor ist.
In der Hinrunde noch war Faber regelmäßig der schnellste Dresdner, beackerte die rechte Seite vorne wie hinten, bereitete auch drei Tore vor.
Dynamo Dresden: Thomas Stamm sieht keinen Grund zum Wechseln
"In der Hinrunde hat er alles gespielt, jetzt ist es genau andersherum. Da hat sich die Rolle ein Stück weit gedreht. Wir sind im Austausch, es ist natürlich nicht zufriedenstellend für ihn", gibt Stamm zu. "Aber er ist einer, der Woche für Woche Vollgas gibt. An der Spielzeit würde ich es gar nicht so festmachen."
Woran dann? Dresdens Trainer erklärt, dass "Rechtsverteidiger, Innenverteidiger, Torwart" Positionen wären, die man in der Regel nicht verändert, "wenn es gut läuft. Und dann macht es Jonas einfach sehr stabil, gerade defensiv. Deswegen verändert man die Viererkette auch nicht so viel."
Trotzdem profitiere die SGD vom "Konkurrenzkampf" und der "guten Stimmung, die er ins Team bringt". Aktuell sieht es aber nicht so aus, als würde das Faber auch in der nächsten Saison noch machen.
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Titelfoto: Lutz Hentschel