Schon gerettet! Legt der FCN gegen Dynamo die Beine hoch?

Dresden - Vorteil oder eher nicht? Es gibt nur drei Teams in dieser sonst eher verrückten 2. Bundesliga , die nichts mit dem Auf- oder Abstieg zu tun haben. Eines davon ist der 1. FC Nürnberg . Die Franken können gegen Dynamo Dresden befreit aufspielen - vielleicht aber auch mit einem oder zwei Prozent weniger?

Das Hinspiel lief für Tony Menzel (21, v.) & Co. nicht so gut. © Lutz Hentschel

"Jeder weiß, wie schwer das ist, wenn du dann befreit aufspielen kannst. Ich glaube, das ist beim 1. FC Nürnberg der Fall, dass sie befreit aufspielen können. Der Druck liegt dann eher bei Dynamo Dresden", macht Stefan Kutschke (37) klar. Dynamos Kapitän will jetzt "Punkte sammeln für diese Crunchtime, wo du jetzt einfach Punkte sammeln musst".

Kutschke erwartet in den nächsten Spielen eine etwas andere Herangehensweise bei den Gegnern, ähnlich wie es schon die Hertha zuletzt praktiziert hatte. "Du wirst wahrscheinlich häufiger den Ball bekommen", so der 37-Jährige.

Aber: "So schlecht sind wir im Ballbesitz auch nicht. Gerade, wenn wir jetzt - im Gegensatz zum vergangenen Wochenende - noch ein bisschen mehr den Killerinstinkt haben, gerade bei diesen Offensivaktionen."