Dynamo-Coach Stamm über Vorfälle gegen Hertha: "Zu 100 Prozent hat das Einfluss auf uns alle gehabt"

Dresden - "Drei im Wäckla" sind eine fränkische Spezialität. Drei kleine Nürnberger Roster im Brötchen - werden viele Dynamo -Fans sicherlich am Samstag genießen. Drei Punkte wären ihnen aber im Abstiegskampf am liebsten. Das würde noch besser schmecken. Einfach wird es beim Club nicht, denn es gab in der Woche viel aufzuarbeiten.

Die Ausschreitungen beim Spiel gegen Hertha BSC ließen das Team nach Angaben von Dynamos Cheftrainer Thomas Stamm (43) nicht kalt. © Lutz Hentschel

Da wären die Gelbsperren von Kofi Amoako (20) und Robert Wagner (22), die schmerzende Schulter von Niklas Hauptmann (29), die ihn noch wackeln lässt fürs Spiel. Dann die Blessur am Fuß von Thomas Keller (26), auch hinter ihm steht noch ein Fragezeichen. Aber vor allem sind es die Ereignisse rund um die 20. Minute am Karsamstag beim 0:1 gegen die Hertha. Die Krawalle haben bei der Mannschaft durchaus Wirkung gezeigt.

"Zu 100 Prozent hat das Einfluss auf uns alle gehabt – alles andere wäre gelogen", gab Trainer Thomas Stamm (43) auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Samstag in Nürnberg zu.

Dennoch sei die Aufarbeitung intern schnell erfolgt. Bereits im Laufe der Woche habe das Thema zunehmend an Bedeutung verloren. "Vielleicht gab es am Sonntag noch das ein oder andere Gespräch, auch am Dienstag noch mal. Aber die Verantwortlichen kümmern sich intensiv darum, Dinge aufzuarbeiten, und halten das sehr gut von der Mannschaft fern", so Stamm.

Ergebnisse der Aufarbeitung sollen schon bald präsentiert werden. Tony Menzel beispielsweise erklärte schon am Dienstag: "Am Ende sind wir da, um Fußball zu spielen."