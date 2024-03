Seit wann spielt Dynamo eigentlich in schwarz-gelb?

Dresden - Dynamo gehört zu Dresden. Der Verein trägt auch auf dem Spielfeld dieselben Farben wie das Wappen der Stadt, doch das war nicht immer so. Erst einige Jahre nach der Gründung hatten die Dresdner Fußballer auch schwarz-gelbe Trikots an.

Als die erste derartige Arbeitskleidung getragen wurde, hatte der Klub die Europapokal-Premiere gerade hinter sich. Seit der Saison 1968/1969 laufen die SGD-Profis in schwarz-gelben Trikots auf. Mittlerweile sind die Vereinsfarben auch in der Satzung fest verankert.

Dynamo-Legende Ralf Minge (63) blickt aus der Distanz der Pillnitzer Weinberge auf das, was sich bei seinem Ex-Verein abspielt. © RUNNING RIOT media.design

"Matze", der seit 2009 fotografiert, ist selbst leidenschaftlicher Sportfotograf und macht deutlich, dass mit dem Buch die "Vielfältigkeit des Vereins" dargestellt werden sollte.

Aus diesem Grund wurden im Buch nicht nur aktuelle und ehemalige Spieler porträtiert, sondern auch Personen aus der Dresdner Fan-Szene.

Diese wurden an verschiedenen Orten wie im EuroCity-Express, am Rasthof Dresdner Tor oder in der Gartensparte abgelichtet - immer in einem ganz bestimmten Dynamo-Trikot.

Mit Dynamo-Idol Ralf Minge (63) wurde sich zum Shooting an den Pillnitzer Weinbergen verabredet. Ganz bewusst wurde die Location gewählt, weil der 63-Jährige mittlerweile aus der Ferne auf die SGD blickt.