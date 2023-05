Siegtor, zehnte Gelbe und Sperre für Dynamos Hauptmann: "Das nervt mich total!"

Zwickau - Er war der Mann des Tages beim 1:0-Sieg der Dresdner in Zwickau : Niklas Hauptmann (26). Mit seinem zweiten Saisontor sorgte er dafür, dass Dynamo Dresden im Aufstiegsrennen weiterhin mittendrin ist und auf einem direkten Aufstiegsplatz steht. Allerdings wird er die nächste Reise nach Meppen nicht mit antreten. Er sah seine zehnte Gelbe Karte und ist nun gesperrt - ein herber Verlust!

Er leitete den Angriff ein und schloss ihn ab: Mit seinem ersten Schuss blieb Niklas Hauptmann (26, l.) noch an FSV-Kapitän Johannes Brinkies (29, r.) hängen. © Frank Kruczynski

Keine Ahnung, ob es das in der 70-jährigen Geschichte der SG Dynamo überhaupt schon einmal gab: Hauptmann sah in der GGZ-Arena seine siebte Gelbe in Folge.

In Ingolstadt am 28. Spieltag bekam er seine fünfte - erste Sperre gegen Bayreuth (1:2). Osnabrück, Essen, Saarbrücken, da sogar Gelb-Rot - zweite Sperre gegen Mannheim (2:1). Freiburg, Mannheim, Zwickau - dritte Sperre nun in Meppen.

Nun ist der 27-Jährige zwar aggressiv und robust in seiner Spielweise, aber weit weg von einem Raubein. Die letzten drei Verwarnungen sah er für sein jeweils erstes Vergehen. In Zwickau nach 14 Minuten nach einem Foul an Leonhard von Schrötter (24).

"Aus meiner Sicht war das auch keine, hat sich zumindest nicht so angefühlt", sagte er nach der Partie.

"Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr mich das nervt. Klar, in dem Moment, als ich die Karte gesehen habe, wusste ich Bescheid. Ich musste dann trotzdem versuchen, umzuschalten, weil ich einen Job zu erledigen hatte", so der 26-Jährige.