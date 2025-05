Showdown auf der Alm! Dynamo steigt auf, wenn ...

Dresden - Crunchtime! Der Showdown in der 3. Liga rückt näher. Am Wochenende kann die erste Aufstiegsentscheidung fallen. Dynamo kann bereits zwei Spieltage vor Schluss aufsteigen, Gegner Bielefeld kann es de facto. Auch im Keller könnte es die nächsten Entscheidungen geben.

Im Vorjahr gewann Dynamo mit 1:0 in Bielefeld - würde reichen. Torschütze damals war Niklas Hauptmann (r.), der den Treffer mit Stefan Kutschke feierte. © picture point/Sven Sonntag

Was gibt es am 36. Spieltag Schöneres? Der Tabellenführer aus Dresden (66 Punkte) fährt zum Zweiten Bielefeld (65). Anstoß ist 16.30 Uhr.

Dynamo hat je sieben Punkte Vorsprung auf den Dritten aus Cottbus und den Vierten aus Saarbrücken, die Arminia sechs.

Und jetzt kommt das "Was wäre, wenn". Kapitän Niklas Hauptmann (28) will nichts mehr von Konjunktiv hören, er will alles klarmachen. Doch vor der Partie spielt sich halt alles in der Möglichkeitsform ab.

Siegt Dresden, steht der Aufstieg fest. Das wäre an diesem Spieltag aus eigener Kraft. Der Gang in die zweite Liga könnte aber auch bei jedem anderen Ergebnis gelingen.

Spielt Dynamo unentschieden, dürfen Energie und der 1. FCS ebenfalls nicht gewinnen, unterliegt Dynamo, müssen die beiden auch verlieren. Saarbrücken empfängt am Samstag (14 Uhr) daheim den SC Verl, Cottbus muss am Sonntag (14 Uhr) im eigenen Stadion gegen Mannheim ran.

Holt sich die SGD keinen Dreier, kann es durchaus passieren, dass der Aufstieg am Sonntag daheim auf dem Sofa gelingt.