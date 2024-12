Tops und Flops! So sehen Dynamos Halbjahreszeugnisse aus

Dresden - Nicht vieles im Leben ist in Stein gemeißelt, das aber schon: Vom 24. bis 26. Dezember wird in großen Teilen der Welt Weihnachten gefeiert, am 31. Silvester. Genau dann - und das ist unantastbar - stehen auch Dynamos Halbjahreszeugnisse an. Und die sind vereinzelt ein wenig überraschend.