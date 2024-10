Kutschke rettet Dynamo in letzter Sekunde! Sechs-Tore-Wahnsinn in Dresden

Die Hausherren treten wie gewohnt im klassischen Gelb und Schwarz an, der Gast aus dem Ruhrpott ist komplett in Rot gekleidet.

Das Theromemeter kratzt an der 20-Grad-Marke, die Sonne zeigt sich über dem gut gefüllten Rudolf-Harbig-Stadion, der Rasen erstrahlt in saftigem Grün.

Ahmet Arslan (30) ist nicht der einzige Rückkehrer im Kader von RWE.

Auch Innenverteidiger Tobias Kraulich (25) wechselte im Sommer von der Elbe an die Hafenstraße. Der gebürtige Erfurter kam seitdem wettbewerbsübergreifend in neun Partien zum Einsatz, muss in Essen aber noch um seinen Stammplatz kämpfen. In Dresden absolvierte er verletzungsbedingt nur 14 Pflichtspieleinsätze.

Daneben ging Vinko Sapina (29) jüngst den umgekehrten Weg. In Essen avancierte der Hüne innerhalb von nur einer Saison sogar zum Kapitän und stand 32 Mal auf dem Rasen. Was der 29-Jährige über seine Zeit bei RWE denkt, lest Ihr in unserem Artikel: "Zwei Ehemalige im Fokus: Sapina ist Dynamos Spion, Arslan unantastbar".