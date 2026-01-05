Mit Köpfchen raus aus dem Keller: Dynamo-Neuzugang glaubt an Klassenerhalt

Antalya (Türkei) - "Ich treffe meine eigenen Entscheidungen", sagte Thomas Keller (26) ziemlich deutlich, als Dynamo Dresdens neuer Innenverteidiger gefragt wurde, ob es aus der Familie Gegenwind zum Wechsel gab. Der aber ist für den Innenverteidiger eine Überzeugungstat!

SGD-Neuzugang Thomas Keller (26) vor dem Teamhotel im türkischen Lara. © Lutz Hentschel

"Man muss aus jeder Situation auch immer eine Chance sehen. Im Grunde ist es eine Chance für beide Seiten. Für mich Spielpraxis zu sammeln und der Mannschaft mit meiner Qualität zu helfen", erklärt die Leihgabe vom 1. FC Heidenheim.

"Und auch die Tabellensituation ist ja eine Chance. Tabellen-18., ich bin jetzt noch nicht so lange hier, aber ich glaube, dass viele auch in der Liga sagen: Dynamo Dresden, Letzter, die kommen eh nicht mehr ran. Aber genau darin liegt die Chance!"

Zwar hatte Keller zuletzt beim Vorletzten der Bundesliga auch wieder gespielt, für seine Verhältnisse aber zu wenig. Genau deswegen heißt es jetzt für den 26-Jährigen Abstiegskampf in Liga zwei.

Für ihn macht genau das den Reiz auf Fußballspielen aus. "Einfach zu sagen: Ja, jetzt packen wir es gemeinsam an, spielen eine gute Rückrunde und schaffen es eben doch, den Klassenerhalt zu sichern."

Dafür will der gebürtige Münchner all seine "Qualitäten einbringen". Doch welche sind das eigentlich? "Ich versuche einfach, der Mannschaft defensive Stabilität zu geben. Mit meiner Robustheit, mit meiner Zweikampfstärke, auch spielerisch Akzente mit reinzubringen."