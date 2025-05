Dynamo-Coach Stamm muss umstellen: Wer ersetzt den gesperrten Sterner?

Dresden - Eigentlich hat Thomas Stamm (42) ja seine Wunschformation gefunden. Wechsel der Startformation gibt es bei Dynamo Dresden in der Regel nur dann, wenn es sein muss - so geschehen vor der Heimniederlage gegen Osnabrück.

Jonas Sterner (22, M.) kassierte gegen Sandhausen seine fünfte Gelbe Karte. Claudio Kammerknecht (25, l.) könnte ihn ersetzen. © Lutz Hentschel

Vor dem Topspiel am Samstag (16.30 Uhr) in Bielefeld ist der Schweizer Coach aber erneut gezwungen, in seiner Viererkette zu rotieren. Denn mit Jonas Sterner (22) fehlt eine wichtige Stammkraft auf der rechten Abwehrseite. Der Außenverteidiger kassierte gegen Sandhausen eine nicht gerade clevere fünfte Gelbe Karte.

Sterner hatte in der 34. Minute Gegenspieler Christoph Ehlich (26) festgehalten, der kam zu Fall. Unnötig in der Situation, aber inzwischen nicht mehr zu ändern.

Stamm: "Wir müssen es vorher besser verteidigen, in der Situation muss Jakob Lemmer etwas mehr Geduld haben, da diagonal zu fallen und dann zu doppeln."

Alternativen für Sterner gibt es bei der SGD trotzdem nicht allzu viele. Jan-Hendrik Marx (30) wäre der logische Eins-zu-eins-Ersatz, blieb aber nach seinen schwachen 45 Minuten Mitte Januar gegen Köln seitdem völlig außen vor.

Claudio Kammerknecht (25) wäre der andere, der infrage kommt. Der hat sich aber gerade so richtig als Ersatz für den verletzten Andi Hoti (22) auf der Innenverteidiger-Position festgespielt.