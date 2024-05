Die Tinte ist trocken: Das ist der neue Cheftrainer von Dynamo Dresden

Vor drei Jahren stieg der 41-jährige Stamm in die 3. Liga auf, wurde im Vorjahr Vizemeister. In dieser Saison misslang der Start durch einen kompletten Umbruch, am Ende stand der Abstieg trotz einer guten Rückrunde.

Der Schweizer steht für offensiven Fußball, gilt als einer, der gut mit jungen Leuten arbeiten kann. Das erklärte auch Claudio Kammerknecht (24) vor einigen Tagen, der jahrelang unter Stamm in Freiburg spielte: "Seine Mannschaften haben immer performt in der Liga. Das ist ein Top-Trainer, der die Spieler wirklich sehr gut entwickelt, das ist meine Meinung", schwärmt er.

Mit Tränen in den Augen winkte Stamm am Sonntag den Freiburg-Fans in Saarbrücken. © IMAGO / Steinsiek.ch

Gerade daheim ließ der SC durch Siege gegen 1860, Mannheim, Lübeck und zuletzt Regensburg aufhorchen. Auch Dynamo spielte im Breisgau nur 1:1.

Kurios: Nach der Partie am 14. April, also genau vor einem Monat, wurde Stamm von Dresdner Journalisten gefragt, was er Dynamo raten würde, um wieder in die Spur zu kommen, um Tore zu schießen.

"Grundsätzlich tut man gut daran, Chancen zu kreieren und wenig zuzulassen. Dann ist es nicht nur bei Dynamo so, dass du an der Effizienz offensiv wie defensiv gemessen wirst. Wenn man gut weiterarbeitet, das ist meine Erfahrung, wenn man Ruhe bewahrt, wenn man an den Dingen festhält, die gut sind, kommt auch wieder eine Phase, in den die Momente kommen. Wenn man hart und intensiv arbeitet, wird man wieder Früchte ernten, davon bin ich überzeugt", antwortete Stamm. All das kann er ab Juli bei Dynamo in die Tat umsetzen.

Kurios auch: Am Sonntagabend konnte er sich schon seinen neuen Keeper genau anschauen. Er verlor mit Freiburg 1:2 in Saarbrücken mit Tim Schreiber (22) im Tor.

Danach verabschiedeten sich beide mit Tränen in den Augen von den Fans. In Dresden sollen es für beide Tränen der Freude werden.

Erstfassung: 20.11 Uhr, aktualisiert um 20.31 Uhr.